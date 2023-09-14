«الساموراي» مُخيف و«الأبيض» مُبشّر و«الأخضر» في خبر كان!



عمرو عبيد (القاهرة)



لا يمكن إطلاق استنتاجات نهائية حول المستويات الفنية، والتنافسية، للمنتخبات الآسيوية، التي تستعد لبدء معركة التصفيات المونديالية والقارية معاً، وكذلك التي تخوض «كأس آسيا» مطلع العام المقبل، لكن نتائج المباريات الدولية الودية التي لعبتها منتخبات «القارة الصفراء» خلال الفترة الأخيرة، قد تحمل «مؤشراً» يكشف بعض الملامح المتوقعة للمنافسة بينها في المرحلة القادمة.

الـ8 الكبار في آسيا حسب تصنيف «الفيفا» قدّموا مستويات متباينة خلال الوديات الأخيرة، وبرز منهم منتخبا اليابان وإيران بنتائجهما «الباهرة»، حيث واصل «الساموراي» ظهوره المتميز منذ نهاية كأس العالم 2022، إذ لم يخسر في العام الحالي سوى مباراته أمام كولومبيا 1-2 بصعوبة، بينما تعادل قبلها 1-1 مع أوروجواي، وفاز في 4 مواجهات متتالية بينها «رباعية تاريخية» على حساب ألمانيا، تلاها فوز مشابه بـ4-2 أمام تركيا، وهو ما يكشف عن «الوجه المخيف» لـ«الكمبيوتر» الياباني في الفترة الحالية!

ولم يعرف المنتخب الإيراني الخسارة على الإطلاق في 2023، حيث بدأها بتعادل 1-1 مع روسيا، وأتبع ذلك 6 انتصارات متوالية، جاء أبرزها على حساب بلغاريا 1-0 ثم 4-0 أمام أنجولا، بعدما حصد لقب كأس أمم آسيا الوسطي، البطولة المستحدثة هذا العام، في حين بدا مستوى منتخب قطر «مذبذباً»، وبعد فوزه 1-0 على المكسيك في بطولة الكأس الذهبية، خسر 0-4 أمام بنما، ثم عاد ليسقط على يد كينيا «ودياً» بنتيجة 1-2، قبل التعادل 1-1 مع روسيا.

وظهر المنتخب السعودي في حالة يرثى لها مؤخراً، ولم ينقذه الإيطالي روبرتو مانشيني من استمرار الهزائم المتتالية في 2023، حيث خسر «الأخضر» خلال الفترة الأخيرة 4 مباريات، بداية من 1-2 أمام فنزويلا بوليفيا، و1-3 على يد كوستاريكا، وأخيراً 0-1 أمام كوريا الجنوبية، والغريب أن «نمور آسيا» لم يكن في حال أفضل من «الأخضر»، رغم اختلاف طبيعة منافسيه في المباريات الودية السابقة، إذ تعادل مع كولومبيا والسلفادور وويلز، مقابل الخسارة على يد أوروجواي وبيرو، وجاء الانتصار الأخير على حساب نظيره السعودي ليعيد إليه بعض الاستقرار والتوازن.

أما أستراليا، بدأ مبارياته في 2023 بالفوز 3-1 على حساب الإكوادور، لكنه خسر أمامه بعد أيام قليلة في مارس بنتيجة 1-2، قبل الهزيمة 0-2 أمام الأرجنتين في يونيو الماضي، ثم اكتفى بخوض ودية واحدة مع المكسيك انتهت بالتعادل 2-2، وسيخوض مواجهة ودية «قوية جداً» أمام إنجلترا في أكتوبر المقبل، قد تكشف الكثير عن حقيقة مستوى «الكانجارو»!

وصحيح أن منتخبنا لم يلعب سوى مباراة واحدة تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد، باولو بينتو، إلا أن الفوز الكبير بنتيجة 4-1 على حساب كوستاريكا يبدو «مبشراً جداً»، نظراً لمركز «لوس تيكوس» العالمي الجيد في تصنيف «الفيفا» وخبرة نجومه، وكذلك فوزه على السعودية قبلها مباشرة، في حين تبدو «حالة» العراق «محيّرة»، حيث خسر 0-2 أمام روسيا، ثم 0-1 أمام كولومبيا في «وديات مارس ويونيو»، ثم فاز بكأس ملك تايلاند عبر ركلات الترجيح وحدها، بعدما تعادل مرتين بنفس النتيجة 2-2، أمام الهند وتايلاند، وكلاهما أقل منه في التصنيف الدولي بفارق واضح!