5 حكمات في كأس آسيا



كوالالمبور (أ ف ب)



تتولى 5 حكمات إدارة مباريات في كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر في يناير 2024، وذلك للمرة الاولى في تاريخ البطولة، كما كشف الاتحاد القاري للعبة.

وستكون الحكمة الرائدة اليابانية يوشيمي ياماشيتا التي تم اختيارها أيضاً في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر أواخر عام 2022، ضمن لائحة من 5 حكمات في البطولة المقررة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم «للمرة الأولى على الإطلاق، تستعد حكمات لخوض تجربتهن الأولى في أقوى بطولة آسيوية للرجال».

وقال الاتحاد القاري إن نظام حكم الفيديو المساعد «الفار» يُعتمد للمرة الأولى بشكل كامل في البطولة أيضاً.

ويشارك في كأس آسيا، 24 فريقاً للمرة الأولى، علماً بأن قطر الدولة المضيفة هي حاملة اللقب في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.

وستكون اليابان وكوريا الجنوبية من بين المنتخبات المرشحة، بعد بلوغهما الدور ثمن النهائي في كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي أنه سيطلق دوري أبطال آسيا للسيدات العام المقبل.