أنس جابر.. «الوداع المفاجئ»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)

خرجت التونسية أنس جابر المصنفة أولى بشكل مفاجئ، من دورة سان دييجو الأميركية في التنس، بخسارتها أمام الروسية أناستازيا يوتابوفا 4-6 و6-7، لتبلغ الفائزة الدور ربع النهائي.

وكانت بوتابوفا المصنفة 27 في العالم أقصت الأميركية أليسيا باركس في الدور الأول، في ثلاث مجموعات، بينما لم تلعب جابر كونها مصنفة أولى.

وقالت بوتابوفا «من الصعب مواجهة أنس، لأنها واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، وبفضل أسلوبها لا ترتاح لمواجهتها، فهي تنوع كثيرا في كراتها».

وأضافت «أنا فخورة بنفسي ، لأنني نجحت في المحافظة على هدوئي وتركيزي».

وخاضت جابر غمار دورة سان دييجو، بعد مشاركتها في بطولة «فلاشينج ميدوز»، وبلوغها الدور الرابع، علماً بأنها كانت مريضة في الأدوار الاولى.

وسنحت الفرصة أمام جابر لتعادل النتيجة، عندما تقدمت في المجموعة الثانية 6-5، والإرسال في حوزتها، لكنها خسرته، ثم تقدمت بوتابوفا 4-صفر في الجولة الفاصلة، لتلحق بها جابر، لكن الروسية ردت بالفوز بالنقاط الثلاث التالية والمباراة.

وحققت بوتابوفا فوزها السادس في مسيرتها على لاعبة من بين العشر الأوليات في التصنيف العالمي، وتلتقي في ربع النهائي مع الأميركية صوفيا كينان الفائزة على مواطنتها كاتي فولينتس 1-6 و6-4 و6-2.

في المقابل، تابعت الفرنسية كارولين جارسيا مشوارها في البطولة، وبلغت ربع النهائي بدورها، بفوزها على الأميركية سلون ستيفنس 6-3 و3-6 و6-1، لتثأر لخسارتها أمام منافستها في دورة سينسيناتي الشهر الماضي.

وبلغت اليونانية ماريا ساكاري الثالثة ربع نهائي الدورة أيضاً، بفوزها على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-3 و2-2، ثم بانسحاب الأخيرة لإصابة في فخذها.