43 % من المباريات تستمر 100 دقيقة



لندن (د ب أ)

كشف تقرير جديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، عن زيادة لأكثر من الضعف في عدد المباريات التي استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر، في المراحل الأولى من أبرز 20 مسابقة دوري في أوروبا، مقارنة بالموسم الماضي.

وأصبح الحكام في مختلف مسابقات الدوري حول العالم يتبعون توجهاً جديداً لحساب الوقت الضائع بشكل أكثر دقة، حيث يحتسبون أوقات الاحتفال بالتسجيل وكذلك إجراء التبديلات، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وكشف تقرير «اليويفا»، أن نسبة المباريات التي استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر من إجمالي مباريات المرحلتين الأولى والثانية من مسابقات الدوري، ارتفعت إلى أكثر من 43 %، في حين أن تلك النسبة بلغت 20 % فقط طوال الموسم الماضي.

وكان الاتحاد الدولي «الفيفا» قد تبنى هذه الخطوة التي تهدف لمكافحة إضاعة الوقت، للمرة الأولى في كأس العالم 2022، وأعلن مجلس الاتحاد الدولي «إيفاب» في مارس الماضي أنه ينبغي على مسابقات الدوري حول العالم، اتباع هذا النهج.

لكن زفونيمير بوبان مدير كرة القدم في «اليويفا»، وصف هذا التوجه الجديد مؤخراً بأنه «سخيف»، وتعهد بعدم تطبيقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وجاء ذلك بعد مخاوف لدى اللاعبين ونقاباتهم بشأن التوجه الجديد، حيث حذر ماهيتا مولانجو رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، في أغسطس الماضي من أن كرة القدم «تنحدر نحو كارثة» فيما يتعلق بسلامة اللاعبين، وذلك في ظل التأثير المشترك للقواعد الجديدة والتوسع الكبير في جدول المباريات.

وأوضح تقرير «اليويفا» الجديد، أن 139 مباراة في أول مرحلتين بمسابقات الدوري استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر، مقابل 83 مباراة في الفترة نفسها من الموسم الماضي، وأن متوسط زمن المباراة بات 2. 100 دقيقة مقابل 7. 97 دقيقة في الموسم الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الدوري التركي كان الوحيد من بين أبرز 20 مسابقة دوري في أوروبا الذي تجاوز متوسط زمن المباراة فيه 100 دقيقة في الموسم الماضي، بينما كان متوسط زمن المباراة في الدوري الإنجليزي 5.98 دقيقة في 2022 - 2023 .