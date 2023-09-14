جوارديولا يعود إلى «السيتي» بعد «جراحة الظهر»



لندن (د ب أ)

عاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إلى ممارسة مهام عمله بالنادي، بعد التعافي من عملية جراحية في الظهر.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن جوارديولا بدأ بالفعل العمل من جديد مع الفريق، بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع.

وتولى المدرب المساعد خوان مانويل ليلو قيادة الفريق الأول، خلال غياب جوارديولا «52 عاماً» الذي سافر إلى إسبانيا في أغسطس الماضي للخضوع لفحوص طبية.

وفي غياب جوارديولا، واصل مانشستر سيتي، بطل الثلاثية في الموسم الماضي، انطلاقته القوية في الموسم الجديد، وتغلب على شيفيلد يونايتد وفولهام، ليواصل حصد «العلامة الكاملة» في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ لاعبو مانشستر سيتي في التجمع مجدداً، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ويستأنف الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة وستهام «السبت»، ثم يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، بلقاء ريد ستار الصربي يوم الثلاثاء المقبل.