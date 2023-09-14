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ريتشارليسون يحتاج إلى «مساعدة نفسية»

ريتشارليسون يحتاج إلى «مساعدة نفسية»
14 سبتمبر 2023 09:01

 
لندن (رويترز)

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قال ريتشارليسون مهاجم توتنهام الإنجليزي، إنه يستعين بمختص في علم النفس لدى عودته إلى إنجلترا، بعدما ذرف دموعاً عند استبداله، في فوز البرازيل 5-1 على بوليفيا.
والتقطت عدسات الكاميرات صوراً للاعب البرازيلي «26 عاماً» باكياً على مقاعد البدلاء، بعدما استبدله المدرب في الدقيقة 71 من المباراة التي أقيمت في تصفيات كأس العالم 2026.
وأبلغ المهاجم، الذي سجل أربعة أهداف فقط في 40 مباراة مع توتنهام، صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية، بأنه تعرض لفترة مضطربة خارج الملعب في آخر 5 أشهر، لكن العاصفة مرت.
وقال «الآن أصبحت الأمور على ما يرام في البيت، رحل الأشخاص الذين كانت عينهم على مالي فقط، الآن ستعود الأمور إلى مجراها، وأنا واثق أنني سأحظى بمسيرة جيدة في توتنهام، وسأجعل الأمور تحدث من جديد».
وأضاف «سأعود إلى إنجلترا، وأطلب مساعدة نفسية من أخصائي نفسي، للعمل على حالتي الذهنية، هذا كل شيء، لأعود أقوى».
ويحتل توتنهام، بقيادة مدربه الجديد أنجي بوستيكوجلو، المركز الثاني في الدوري.
وأبدى المدرب الشهر الماضي ثقته في قدرة اللاعب، الذي انضم إلى توتنهام العام الماضي من إيفرتون، في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 60 مليون جنيه إسترليني «74.95 مليون دولار»، على استعادة حسه التهديفي.

البرازيل
بوليفيا
توتنهام
الدوري الإنجليزي
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