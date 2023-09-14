«الليجا» ترعى النادي الأطول في العالم!



لندن (د ب أ)

أصبحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الراعي الجديد لفريق سي بي دي للانفيربول إف سي، المنافس بدوري الدرجة الخامسة الويلزي، والذي يزعم بأنه صاحب أطول اسم نادٍ في العالم.

ويزين شعار الدوري الإسباني الجانب الأمامي من قميص الفريق، الذي يتخذ من شمال ويلز مقراً له، ويسمى «كلوب بيل درود للانفيربول لجوينجيل لانتيسيليوجوجوجوتش». ويحمل القميص أيضا اسم القرية المحلية الكامل المكون من 58 حرفاً.

وقالت سامانثا جونز-سميث، رئيسة النادي، في بيان، «إنها حقا شراكة رائعة بالنسبة لنا، إنه ليس فقط التعاون الأكثر إثارة الذي يشهده النادي على الإطلاق، ولكنها رعاية تسمح لنا أيضا بالتحسين داخل وخارج الملعب».

من جانبه، صرح كيجان بيرس، المدير الإداري لرابطة الدوري الإسباني في المملكة المتحدة وإيرلندا: «مع دخول علامتنا التجارية الجديدة حيز التنفيذ هذا العام، تعد هذه الشراكة طريقة رائعة لإضفاء الحيوية على هويتنا المرئية الجديدة بطريقة إبداعية، كما تساعدنا على زيادة شعبيتنا بين الجماهير في جميع أنحاء المملكة المتحدة».

ويحتل فريق للانفيربول المركز قبل الأخير حالياً في جدول ترتيب دوري شمال ويلز الساحلي الغربي، بعدما حقق فوزاً وحيداً، وتلقى خسارتين خلال مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة هذا الموسم.

يُعتقد أن الشكل الطويل لاسم القرية نشأ في القرن التاسع عشر، محاولة لجذب السياحة والدعاية، وحظيت كرة القدم الويلزية مؤخرا باهتمام دولي، بعدما اشترى نجما هوليوود رايان رينولدز وروب ماكلهيني في عام 2020 فريق ريكسهام، الذي يلعب الآن في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.