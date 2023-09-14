الجمعة 15 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الليجا» ترعى النادي الأطول في العالم!

«الليجا» ترعى النادي الأطول في العالم!
14 سبتمبر 2023 08:59

 
لندن (د ب أ) 

أصبحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الراعي الجديد لفريق سي بي دي للانفيربول إف سي، المنافس بدوري الدرجة الخامسة الويلزي، والذي يزعم بأنه صاحب أطول اسم نادٍ في العالم. 

ويزين شعار الدوري الإسباني الجانب الأمامي من قميص الفريق، الذي يتخذ من شمال ويلز مقراً له، ويسمى «كلوب بيل درود للانفيربول لجوينجيل لانتيسيليوجوجوجوتش». ويحمل القميص أيضا اسم القرية المحلية الكامل المكون من 58 حرفاً. 

أخبار ذات صلة
رابطة «الليجا» تطعن قلب برشلونة!
«سيناريو السلام» ينهي إضراب لاعبات إسبانيا!

وقالت سامانثا جونز-سميث، رئيسة النادي، في بيان، «إنها حقا شراكة رائعة بالنسبة لنا، إنه ليس فقط التعاون الأكثر إثارة الذي يشهده النادي على الإطلاق، ولكنها رعاية تسمح لنا أيضا بالتحسين داخل وخارج الملعب». 

من جانبه، صرح كيجان بيرس، المدير الإداري لرابطة الدوري الإسباني في المملكة المتحدة وإيرلندا: «مع دخول علامتنا التجارية الجديدة حيز التنفيذ هذا العام، تعد هذه الشراكة طريقة رائعة لإضفاء الحيوية على هويتنا المرئية الجديدة بطريقة إبداعية، كما تساعدنا على زيادة شعبيتنا بين الجماهير في جميع أنحاء المملكة المتحدة».
ويحتل فريق للانفيربول المركز قبل الأخير حالياً في جدول ترتيب دوري شمال ويلز الساحلي الغربي، بعدما حقق فوزاً وحيداً، وتلقى خسارتين خلال مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة هذا الموسم.
يُعتقد أن الشكل الطويل لاسم القرية نشأ في القرن التاسع عشر، محاولة لجذب السياحة والدعاية، وحظيت كرة القدم الويلزية مؤخرا باهتمام دولي، بعدما اشترى نجما هوليوود رايان رينولدز وروب ماكلهيني في عام 2020 فريق ريكسهام، الذي يلعب الآن في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

إسبانيا
الليجا
الدوري الإسباني
إنجلترا
ويلز
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
الرياضي
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
اليوم 11:30
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
الإمارات
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
اليوم 11:21
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
الرياضي
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
اليوم 11:20
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
الاقتصادي
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©