«الطلاق» بين بولندا وسانتوس



وارسو (أ ف ب)



أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، إقالة مدربه البرتغالي فرناندو سانتوس من منصبه، إثر النتائج المخيبة للمنتخب في تصفيات كأس أوروبا 2024.

واستلم سانتوس منصبه في يناير الماضي، وجاء قرار الاستغناء عن خدماته، بعد الخسارة أمام ألبانيا صفر-2 في تيرانا 10 سبتمبر الحالي.

وأصدر الاتحاد البولندي بياناً عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) جاء فيه «يود الاتحاد البولندي أن يعلن أنه اعتباراً من 13 سبتمبر 2023، لم يعد المدرب فرناندو سانتوس يمارس مهماته بالإشراف على منتخب بولندا.

وتعرض سانتوس لانتقادات كبيرة من الصحف المحلية وأنصار المنتخب، لأنه لم ينجح في بث روح جديدة في المنتخب الذي يقوده هداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي خلال ست مباريات أشرف عليها، بينها لقاء ودي ضد ألمانيا انتهى بفوز بولندا 1-صفر.

ودفع سانتوس ثمن النتائج الهزيلة لفريقه في تصفيات كأس أوروبا المؤهلة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف عام 2024 ضمن المجموعة الخامسة، حيث حصد 6 نقاط فقط «فوزان و3 هزائم» في 5 مباريات، ويحتل المركز الرابع، ما يجعل فرصه ضئيلة في التأهل مباشرة.

وسبق لسانتوس أن أشرف على تدريب اليونان من 2010 إلى 2014، قبل أن يستلم تدريب البرتغال الذي قاده إلى إحراز كأس أوروبا عام 2016، قبل استقالته من منصبه في ديسمبر، إثر خروج فريقه من ربع نهائي «مونديال 2022» على يد المغرب.