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«جري السيدات» 5 نوفمبر في دبي

«جري السيدات» 5 نوفمبر في دبي
14 سبتمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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بهدف تعزيز اللياقة البدنية وتحسين مستوى جودة الحياة، ينطلق «سباق دبي لجري السيدات» في الخامس من نوفمبر المقبل، وتقام النسخة العاشرة من الحدث والتي تحمل شعار الاستدامة، ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وتتنافس المشاركات على 3 مسارات، أطوالها: 3 كيلو مترات، و5 كيلو مترات، و10 كيلو مترات،  وتحصل الفائزات بالمركز الأول في فئة 10 كيلو مترات على مبلغ 5 آلاف درهم، وفائزات المركز الثاني على 3 آلاف درهم، والمركز الثالث على ألفي درهم، وتحظى أول ثلاث فائزات من فئة 5 كيلو مترات بمبالغ 3 آلاف، وألفي، وألف درهم تباعاً.

دبي
سباق دبي للجري للسيدات
الإمارات
الاستدامة
تحدي دبي للياقة
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