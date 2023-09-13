«شراع الإمارات» يبحر في «آسياد هانجتشو» بـ4 قوارب

أبوظبي (الاتحاد)

يغادر إلى الصين، يوم الأحد المقبل، منتخبنا الوطني للشراع الحديث للانضمام إلى وفد الدولة الذي يتأهب للمشاركة في فعاليات منافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية، التي تفتتح رسمياً 23 سبتمبر الجاري، وتستمر إلى 8 أكتوبر المقبل.

ويمثل منتخبنا الوطني للشراع الحديث في هذا المحفل 4 سفراء ستسلط الأضواء نحوهم، مع بدء مراحل التنافس يوم الأربعاء المقبل، وهم: البطلان عادل خالد صاحب الإنجازات في عام 2023، بعد إحرازه فضية الدورة العربية في الجزائر، وفضية وبرونزية العالم في منافستي ألكا 7 ماسترز وألكا 6 وبرونزية آسيا ألكا 7 ماسترز 2023، والذي سيشارك في فئة ألكا 7، ومحمد الزعابي الذي سيخوض تحدي منافسات (ألكا 4).

وتسجل فتاة الإمارات حضوراً بارزاً مع منتخبنا الوطني للشراع الحديث، ضمن وفد الدولة، وتخوض بطلة الخليج 2022 وصاحبة برونزية دورة الألعاب العربية، ضحى محمد آل بشر منافسات ألكا 6 فتيات، بينما تنافس بطلتنا وكاميليا خليفة القبيسي في منافسات فئة ألكا 4، وقد أنهين مشاركات ناجحة في بطولات آسيا والبارح الدولية بالبحرين، وخضن معسكرات تدريبية مكثفة رفقة فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية الذي شارك في العديد من البطولات الدولية في أوروبا والمغرب الشقيقة.

ويرافق منتخبنا الوطني في رحلته إلى الصين المدرب باتريك لوتوميسكي، وزهير لباط المدير الفني للشراع الحديث باتحاد الشراع والتجديف، حيث يشرفان على المشاركة المرتقبة فنياً، والتي تبدأ مبكراً في مركز نينجبو شيانجشان للإبحار الشراعي، وهو مكان تعود عليه سفراؤنا من خلال المشاركة في البطولة الآسيوية يونيو الماضي، بمشاركة نخبة أبطال وبطلات الشراع الحديث في «القارة الصفراء».

وأكد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة لمشاركة المنتخب، وقال: مجلس الإدارة اطمأن على التجهيزات من خلال متابعة البرامج التدريبية الخاصة للأبطال المشاركين والبطلات المشاركات، موجهاً جزيل الشكر والتقدير إلى ناديي أبوظبي للرياضات البحرية والحمرية على الدور الكبير والجهود الطيبة، من أجل تجهيز سفراء رياضة الإمارات لهذا الحدث الكبير، مشيداً بالدعم المتواصل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، ومثمناً متابعة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة.