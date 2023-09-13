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الرياضي

سلمان بن إبراهيم: تصفيات «آسيا 23» أفرزت مواهب واعدة

سلمان بن إبراهيم: تصفيات «آسيا 23» أفرزت مواهب واعدة
13 سبتمبر 2023 17:50

 
كوالالمبور (الاتحاد)

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هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنتخبات الآسيوية المتأهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تستضيفها دولة قطر العام المقبل 2024، مثنياً على نجاح مسيرة التصفيات والتنظيم المميز للدول التي استضافت مباريات التصفيات.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي، أن ارتفاع وتيرة التنافس والأداء الفني، حتى الجولات الأخيرة من التصفيات، يعكس القوة والندية بين المنتخبات المشاركة، كما أوجد جيلاً واعداً وجديداً من اللاعبين الذين تنتظر قارة آسيا توهجهم من جديد في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً العام المقبل.
وقال: نشعر بالرضا التام والتقدير المستحق لكافة الدول التي استضافت التصفيات الآسيوية، وإلى الاتحادات الوطنية الشريكة بكافة النجاحات التنظيمية والجماهيرية، كما نسعد بأن مثل تلك التصفيات والبطولات تشهد ولادة العديد من النجوم والمدربين والحكام ممن يحظون باهتمام كبير من خلال برامج ومبادرات التطوير المعتمدة بخطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأضاف: «ستكون القارة الآسيوية على موعد للحدث الكروي الكبير لهذه الأجيال التي تنظر بشغف وتحد كبير نحو تحقيق حلم تحقيق بطولة كأس آسيا تحت 23 عام بقطر، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، في أجواء عالمية على الملاعب القطرية، الأمر الذي يمكن جماهير كرة القدم الآسيوية الاستمتاع بمباريات تنافسية كبيرة ترسم الصورة الأمثل للتطور التاريخي للكرة الآسيوية، وارتفاع القيمة الفنية للمنتخبات بالقارة». 

الاتحاد الآسيوي
سلمان بن إبراهيم آل خليفة
تصفيات كأس آسيا
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