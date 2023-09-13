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الرياضي

ديكو يتحدث عن مستقبل تشافي!

ديكو يتحدث عن مستقبل تشافي!
13 سبتمبر 2023 17:46

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


قبل عام من نهاية عقد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، يكثر التساؤل في إسبانيا، وبوجه خاص بين جماهير «البلاوجرانا» عن مستقبل المدرب، وما إذا كان سيجدد عقده مع «البارسا». 

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ويتولى تشافي منصبه منذ نوفمبر2021، بديلاً للهولندي رونالد كومان، ومن وقتها وهو يحظى بثقة مسؤولي النادي «الكتالوني» ورئيسه خوان لابورتا، بعد أن نجح في إعادة لقب الدوري الإسباني «الليجا» إلى الفريق بعد غياب منذ 2019.
وجاءت الإجابة الشافية القاطعة عن سؤال: هل يستمر تشافي في برشلونة؟ على لسان أندرسون لويس دي سوزا الشهير بـ«ديكو» المدير الرياضي الجديد لبرشلونة، والذي تولى منصبه هذا الصيف فقط، إذ قال: نعم سيتم التجديد لتشافي، وسيوقع عقداً جديداً، لأنه يستحق ذلك. 

وعندما سئل ديكو عن مدة العقد الجديد، قال: ستعرفون قريباً جداً، وعلى أي حال نحن نثق في تشافي ومستقبله معنا.
ومن جانبه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الشهير، إنه من الممكن أن نتصور أن برشلونة سيقترح على تشافي عقداً جديداً طويل الأجل، ما لم تحدث مفاجأة.
وتطرق ديكو للحديث عن النجمين الشابين أليخاندرو بالدي ولامين جمال، قائلاً: المفاوضات معهما من أجل تجديد عقديهما تسير سيراً حسنا، وسيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة.
ونجح تشافي «43عاماً» مدرب السد القطري السابق، خلال الموسم ونصف الموسم الذي قضاه مع برشلونة حتى الآن في الفوز بالدوري والسوبر الإسباني، ويسير هذا الموسم على الطريق الصحيح، حيث فاز في 3مباريات، وتعادل في واحدة، وجمع 10 نقاط احتل بها المركز الثالث، بالتساوي مع جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما يغرد ريال مدريد منفرداً على قمة المسابقة بـ «العلامة الكاملة»، حيث حقق أربعة انتصارات في 4 مباريات برصيد 12 نقطة.

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