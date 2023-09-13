«المشرق للبادل» تستقطب أعداداً كبيرة من اللاعبين



دبي (الاتحاد)



كشف اتحاد البادل تنس، عن تسجيل مستويات غير مسبوقة من الإقبال على المشاركة في الجولة الخامسة من بطولة المشرق للبادل، سلسلة منافسات البادل المجتمعية المخصصة للهواة الأولى من نوعها في الدولة.

وأقيمت الجولة الخامسة من البطولة المؤلفة من ثماني جولات، في نادي بادل إيه إي، أكبر نادٍ داخلي للبادل تنس في الإمارات، وذلك ضمن ثلاث فئات، وحصد عيسى الشيباني وإشان تشوبال لقب فئة UAEPA 10 للرجال، بفوزهما على رانجان براديب وباسكال جاشا ساس 2-0 في المباراة النهائية، ونال خافيير جارسيا لوبيز وسيرجيو إكاردو لقب فئة UAEPA 100 المفتوحة، بالفوز على فيرمين فيريرا وجوردي كازانوفا 2-0، وفي فئة UAEPAE&E، فاز عبد الله العبد الله ومارتن نوشيز على فارس الجناحي وجوردي كازانوفا 2-0.

وقال عيسى شريف المرزوقي، مدير الاستثمار والمالية في اتحاد البادل تنس: شهدت البطولة منافسات مشوقة للغاية فاقت جميع التوقعات، ويعكس الإقبال الكبير من حيث أعداد اللاعبين ومستواهم في مختلف الفئات، النمو الكبير الذي حققته «البادل تنس» في جميع أنحاء الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، وتسهم استضافة البطولات المخصصة للهواة، بما فيها بطولة المشرق للبادل، في تعزيز الاهتمام بالرياضة والارتقاء بمستوى اللاعبين المشاركين.

وتكتسب رياضة البادل شعبية متنامية على مستوى العالم وفي الإمارات بصورة خاصة، حيث تم إطلاق أكثر من 350 ملعباً عاماً وخاصاً للبادل في مختلف أنحاء الدولة خلال أقل من 10 سنوات، مما جعلها الرياضة الأسرع نمواً في الدولة.