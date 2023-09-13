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ليما يُسدل الستار على أطول مسيرة دولية!

ليما يُسدل الستار على أطول مسيرة دولية!
13 سبتمبر 2023 17:16

 
أندورا (رويترز) 

بعد أن خاض 137 مباراة، مع أندورا على مدار 26 عاماً في أربعة عقود مختلفة، شارك إيلديفونس ليما لآخر مرة مع منتخب بلاده، ليسدل الستار على أطول مسيرة دولية في كرة القدم للرجال. 

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وخاض ليما «43 عاماً» مباراته الدولية الأولى مع أندورا، عندما كان عمره 17 عاماً في الهزيمة 4-1 أمام إستونيا في 1997، والتي كانت ثاني مباراة دولية رسمية لبلاده.
وسجل المدافع 11 هدفاً خلال مسيرته مع أندورا وارتدى شارة قيادة المنتخب الوطني.
وفي 2021، أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن ليما حقق الرقم القياسي لأطول مسيرة لعب دولية للاعب كرة قدم.
ولعب ليما 23 دقيقة في المباراة التي خسرتها أندورا 3-صفر أمام سويسرا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، حيث بدأ المباراة، قبل أن يتم استبداله وسط تصفيق حار من المشجعين في ملعب توربيون في سويسرا.
وبمشاركته أمام سويسرا أصبح ليما أيضاً أكبر لاعب كرة قدم سناً يشارك في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا.
وقال الاتحاد الأوروبي «اليويفا» على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم تويتر: «تهانينا للاعب أندورا إيلديفونس ليما على رحلته المذهلة، أطول مسيرة مع منتخب وطني على الإطلاق».
والرقم القياسي للسيدات لأطول مسيرة دولية تحمله اللاعبة البرازيلية السابقة فورميجا التي لعبت لمدة 26 عاماً بين 1995 و2021، وخاضت أكثر من 200 مباراة. 

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