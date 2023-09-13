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شباب الأهلي بطل «طواف صلالة»

شباب الأهلي بطل «طواف صلالة»
13 سبتمبر 2023 17:13

صلالة (الاتحاد) 

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أحرز بول جريجا «دراج» شباب الأهلي لقب «طواف صلالة» الدولي، وحل عبدالله جاسم دراج منتخبنا في المركز الثاني، والأول في فئة تحت 23 عاماً، حيث توج بالقميص «الأبيض» للطواف، في حين حل منتخبنا المركز الثالث بالترتيب العام للفرق، بعد منافسة قوية.
وشهدت المرحلة الأخيرة مشاركة 75 دراجاً، وأقيمت لمسافة 147 كم من منطقة عين رزات إلى أتين، لتكمل مراحل الطواف الثلاث السابقة بإجمالي 500 كم.
وأكد يوسف ميرزا مدرب المنتخب ورئيس البعثة، أن المشاركة في الطواف أفضل إعداد لدورة الألعاب الآسيوية المقبلة، والتي يلتحق بها المنتخب بعد أسبوع من البطولة الحالية، مشيراً إلى أن تواصل البطولات، يضمن الحفاظ على إمكانات وطاقات اللاعبين، من أجل المشاركة الآسيوية المهمة القادمة.
وقال يوسف ميرزاً: الطواف جاء قوياً، بمشاركة أكثر من 75 دراجاً من 13 فريقاً، ونجح المنتخب في المنافسة بقوة، ليحل في المركز الثالث، بعد يونيفيرس الهولندي للمحترفين، الذي فاز بالمركز الأول، وستورك الألماني «الوصيف»، وهو ما يشير إلى قوة البطولات التي أصبحت في «روزنامة» العديد من الفرق والمنتخبات، خاصة بعد اعتماد الطواف رسمياً، وتسجيله في الاتحاد الدولي «فئة 2.2». 

 

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