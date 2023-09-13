ساوثجيت يندد بالانتقادات «السخيفة»



جلاسكو (أ ف ب)

دافع مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم جاريث ساوثجيت عن مدافعه هاري ماجواير، واصفاً الانتقادات الموجهة إلى الأخير بـ «السخيفة»، وذلك بعد عرض مهزوز آخر للاعب مانشستر يونايتد في الفوز الودي على أسكتلندا (3-1).

وخاض ماجواير مباراته الدولية الـ59، بعد دخوله بديلاً، لكنه وجد نفسه عرضة للسخرية نتيجة تسجيله في مرمى بلاده عن طريق الخطأ.

وأصبح ماجواير الذي تم اختياره ضمن أفضل تشكيلة لنهائيات كأس أوروبا قبل عامين، حين أسهم في وصول بلاده إلى النهائي، قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح، هدفاً للإساءات والانتقادات الساخرة منه نتيجة معاناته مع فريقه مانشستر يونايتد.

ورغم ما يعيشه في «أولدترافورد»، بقي ماجواير من الركائز التي يعتمد عليها ساوثجيت في المنتخب الذي منحه في التعادل مع أوكرانيا 1-1 في تصفيات كأس أوروبا 2024 مشاركته الأولى كأساسي هذا الموسم.

لكن ابن الـ30 عاماً كان هدفاً للإساءة والسخرية حين دخل أرض الملعب، بعد استراحة شوطي مباراة الثلاثاء ضد أسكتلندا.

وقال ساوثجيت إن لا مشكلة لديه في ما يخص سلوك الجماهير الأسكتلندية، لكنه رأى أن ما حصل الثلاثاء بحق مدافعه كان «نتيجة للمعاملة السخيفة التي عانى منها لفترة طويلة من الزمن»، مصنفاً ما يحصل بحق مدافع ليستر سيتي السابق بـ«الهراء»، لم أعرف مطلقاً أي لاعب يعامل بهذه الطريقة، ليس من قبل المشجعين الأسكتلنديين، بل من قبل معلقينا (الإنجليز)، محللينا (لاعبون سابقون في أغلبهم يحللون المباريات لمصلحة شبكات تلفزيونية)».

ورأى أن منتقدي ماجواير على شاشات التلفزة «صنعوا شيئاً يتجاوز أي شيء رأيته على الإطلاق، لقد كان ركيزة أساسية بالنسبة لنا في ثاني أنجح فريق إنجليزي منذ عقود، لقد كان جزءاً أساسياً من ذلك».

وهتف المشجعون الإنجليز باسم المدافع طوال الشوط الثاني «هاري ماجواير، إنه يفوز 3-1»، وذلك بعدما أضاف هاري كين الهدف الثالث لمنتخب «الأسود الثلاثة» الذي تقدم في الشوط الأول بهدفي فيل فودن وجود بيلينجهام، قبل أن يقلص ماجواير الفارق لصالح أصحاب الأرض في الشوط الثاني.

ورداً على سؤاله عن حال ماجواير بعد المباراة، وصف ساوثجيت الهدف في مرماه بأنه «مؤسف»، مضيفاً عن وضع مدافع يونايتد: «إنه جيد، إنه رائع، لقد حققنا فوزاً جيداً، ولعب جزءاً كبيراً في ذلك».