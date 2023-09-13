«الأولمبي» يترقب قرعة «آسيا 23» في أكتوبر



معتصم عبدالله (دبي)



تعود يوم الخميس إلى الإمارات، بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، قادمة من الصين، بعدما انتزع «الأبيض الأولمبي» بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، بفوزه على الهند 3-0، ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام الصين الوصيف.

وبات «الأبيض الأولمبي» المتأهل للمرة الخامسة إلى النهائيات القارية، واحداً من بين 16 منتخباً حجزت مقاعدها في نسخة «قطر 2024»، والمقررة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024، في انتظار قرعة النهائيات المقررة أكتوبر المقبل.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات مع ختام مباريات التصفيات، ونجحت المنتخبات الخمسة التي سبق لها التتويج بلقب البطولة، في حجز مقاعدها لظهور جديد في النهائيات، وهي السعودية «حاملة اللقب»، والعراق بطل «نسخة 2013»، واليابان «2016»، وأوزبكستان «2018»، وكوريا الجنوبية «2020».

وشهدت مباريات التصفيات إثارة كبيرة في سباق بلوغ النهائيات، حيث نجح منتخب الأردن في التربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة، في حين تصدرت كوريا الجنوبية المجموعة الثانية بـ6 نقاط، بعد انتصارين أمام قيرغيزستان وميانمار.

ودانت صدارة المجموعة الثالثة لمصلحة منتخب فيتنام، الذي جمع 7 نقاط من ثلاث مباريات، وذلك بعد تعادله في الجولة الثالثة مع سنغافورة 2-2، في حين تصدرت اليابان المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط أيضاً، بعد تعادلها مع البحرين 0-0.

وفي المجموعة الخامسة نجح أوزبكستان في حسم المركز الأول، بعد تغلبه على إيران 1-0، في الجولة الثالثة، وتصدر العراق ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف أمام الكويت، بعد تعادل الفريقين 2-2.

وتصدرت تايلاند ترتيب المجموعة الثامنة بثلاثة انتصارات متتالية أمام الفلبين وبنجلادش وماليزيا، فيما تصدرت أستراليا المجموعة التاسعة بفارق الأهداف أمام طاجيكستان، بعد أن تعادل الفريقين 1-1.

في المقابل حصد منتخب السعودية الفوز الثالث على التوالي على كمبوديا 6-1، ليحسم صدارة المجموعة العاشرة، وأخيراً في المجموعة الحادية عشرة تصدرت إندونيسيا الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد فوزها على تركمانستان 2-0.

وانضم إلى المنتخبات الـ11 التي تصدرت مجموعاتها، ومنتخب قطر مستضيف النهائيات، أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثاني، وهي الكويت «المجموعة السادسة»، وطاجيكستان «المجموعة التاسعة»، والصين «المجموعة السابعة»، وماليزيا «المجموعة الثامنة».