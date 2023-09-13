«شرطة دبي» تنظم بطولة الكرة للجالية الهندية



دبي (الاتحاد)



انطلقت بطولة كرة القدم للجالية الهندية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية، بالتعاون مع مركز شرطة القصيص، ومجلس دبي الرياضي، والشركاء الاستراتيجيين في منطقة القصيص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القيم الإيجابية والثقافة الرياضية والانسجام الاجتماعي بين مختلفل الجنسيات.

وأكدت فاطمة بوحجير، منسق مبادرة الروح الإيجابية، أن البطولة جزء من من بطولات وبرامج عدة تطلقها «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الداخليين والخارجيين، وكلها تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين.

وأوضحت أن هذه البطولة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها مبادرة الروح الإيجابية في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية التي تساهم في تعزيز التواصل بين مختلف الجاليات، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرة إلى أن 36 فريقاً يتنافسون على لقب البطولة، والتي تضمنت في انطلاقتها محاضرات توعوية قدمها الملازم أول محمد المهيري من قسم التواصل مع الضحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعريف أول عمر أفلاطون من الإدارة العامة للمرور، والعريف أول أحمد سالم من الإدارة العامة للعمليات، وعززنا التوعية بخدمات شرطة دبي، كما قدمت الفرقة الموسيقية لأكاديمية شرطة دبي عروضاً متميزة.