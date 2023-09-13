اتحاد الكرة يناقش توزيع الحقائب الإدارية



معتز الشامي (دبي)



يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعه الأول في دبي مساء الخميس، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة بـ «التزكية» في اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية الذي عُقد الأسبوع الماضي في أبوظبي.

ويسعى مجلس الإدارة لبدء العمل بخطى واثقة للبناء من أجل المستقبل، عبر العمل وفق رؤية واضحة المعالم، تعتمد على احترافية الإدارة لمنظومة اللجان العاملة في الاتحاد، بصورة تواكب ما هو مُطبق في أكبر الاتحادات حول العالم، التي تقل فيها اللجان، وتزيد بداخلها الإدارات المحترفة بحسب كل مجال، ما بين مسابقات وحكام ومنتخبات وقطاعات مراحل سنية، وجوانب مالية وتسويقية وإدارية وغيرها.

وتشير المتابعات إلى وجود رغبة كبيرة بالعمل على الإدارات المحترفة، لإدارة منظومة العمل في كل قطاع، مع الاستعانة بأهل الخبرات والمؤهلين، بالإضافة إلى خبراء من خارج الاتحاد، سواء أسماء أوروبية، أو بعض الأسماء التي لها تاريخها في العمل الرياضي والإداري.

ويتوقع أن تستمر إدارة المنتخبات، لكنها تعمل تحت إشراف ومتابعة واهتمام من الرئيس، بالإضافة إلى ضم بعض الأسماء صاحبة الخبرة والقادرة على التواجد للعمل مع الإدارة وحول المنتخبات، لاسيما الأول والأولمبي، خاصة أن الاهتمام بتطوير المنتخبات والبناء لمستقبلها وتصحيح مسارها، هو أهم الملفات التي يوليها الاتحاد أهمية كبيرة، وفق رؤية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.

فضلاً عن عمل إدارة الحكام، والتي سيتم الإبقاء عليها مع تدعيمها ببعض العناصر صاحبة الخبرات، بالتوازي مع الاهتمام بمشروع تطوير «الصافرة الإماراتية».

وقام الاتحاد بإلغاء لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بناءً على تعميم «الفيفا» في يوليو الماضي، وتم تحويلها إلى إدارة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهو ما يتوقع أن يتم أيضاً بالتبعية مع بعض اللجان التقليدية المعروفة، والمنتظر أن يتم دمج بعضها، أو إلغاء البعض الآخر، أو تحويل جزء منها لإدارات في المرحلة المقبلة، تستعين بأهل الخبرات، وتعمل على تنفيذ استراتيجيات تطوير بشكل أكثر احترافية.

فيما يتوقع أن تتم تسمية عبيد سالم الشامسي لمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد، مع اختيار توزيع المهام الإدارية الخاصة بالمتابعة، للعمل داخل الإدارات واللجان، على الأعضاء المختارين لإدارة «دفة» اللعبة إلى عام 2027.