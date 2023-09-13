8 توصيات استراتيجية في مؤتمر «الرياضة للجميع»



القاهرة (الاتحاد)



تحت عنوان «الرياضة للجميع استثمار - تنمية»، وبمشاركة إماراتية، نظم الاتحاد الدولي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضة للجميع، المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع في القاهرة من 7 إلى11 سبتمبر الجاري.

وشهد المؤتمر جلسات تستهدف تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال الرياضة، إلى جانب تعزيز الشمولية في إقامة كافة الأنشطة الرياضية، وأن تكون متاحة للجميع، دون النظر إلى العمر أو الجنس أو القدرات البدنية، وهو ما يسهم في تشجيع التنوع وتوفير فرص متساوية للمشاركة في النشاط الرياضي.

وقدمت اللجنة العلمية للمؤتمر ثماني توصيات استراتيجية قدمتها للاتحاد الدولي للرياضة للجميع لاعتمادها وإعلانها مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وهي استضافة الفعاليات الرياضية الخاصة بالرياضة للجميع، لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمختلف دول العالم، الاهتمام بتنظيم الأنشطة الرياضية، وتعزيز مبدأ ممارسة الرياضة أسلوب حياة، والعمل على ربط كافة فعاليات الرياضة للجميع بميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، تفعيل الرخصة الدولية لمنظمي ومحكمي الرياضة للجميع ووضع اللوائح المنظمة والضوابط الخاصة بها، تفعيل المركز العلمي الدولي لأبحاث ودراسات الرياضة للجميع، تطبيق أنشطة الرياضة للجميع وتعزيز رسالة الرياضة لجميع فئات وشرائح المجتمع وبالتحديد الفئات الخاصة منها، ابتكار أفكار وتطبيقات لأنشطة الرياضة للجميع، وبما يتفق ويتلاءم مع الرؤى المختلفة لدول العالم، الاستفادة من التجارب الدولية المختلفة في أنشطة الرياضة للجميع لابتكار ألعاب ترويحية جديدة تتناسب مع البيئات المختلفة والفئات العمرية المتعددة، تطبيق أنشطة الرياضة للجميع واستخدام التكنولوجيا الرياضية من خلال التطبيقات الرياضية الحديثة لمواجهة الأزمات الدولية مثل جائحة كورونا وغيرها.

وأكد القائمون على المحفل العلمي، ضرورة تنفيذ كافة التوصيات التي خرج بها المؤتمر، وذلك بعد مراجعة واعتماد تقرير المؤتمر المتضمن كافة الإجراءات المتعلقة بالتوصيات والمقترحات التي تم استعراضها، على أن يتم تشكيل فريق عمل لدراسة كيفية تقليص الفجوة بين البحث العلمي وواقع الرياضة للجميع، في الوقت الذي سيتم تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة برامج عمل وميزانيات محددة، وتكليف أعضاء الفريق من كافة الدول الأعضاء المنتسبين للاتحاد الدولي للرياضة للجميع لتنفيذها.

يذكر أن أعمال المؤتمر العلمي للرياضة للجميع تضمنت عدداً من المحاور التي يأتي في مقدمتها دور الرياضة للجميع في بناء الإنسان، الرياضة للجميع والعائد الاقتصادي على الدول، أكواد بناء الطرق والمدن وفقاً لرؤية الرياضة للجميع دور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي، ودور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع، التشريعات الرياضية والرياضة للجميع، الرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة، الرياضة للجميع وتأثيرها على السياحة الرياضية، ونماذج تطبيقية للرياضة للجميع بالمجتمعات.