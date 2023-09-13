الخميس 14 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الإمارات للدراجات» يحصد المركز الثاني في «جراند تور»

«الإمارات للدراجات» يحصد المركز الثاني في «جراند تور»
13 سبتمبر 2023 14:44

 
مدريد (وام)


حقق فين فيشر بلاك من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، أفضل نتائجه بأول سباق له في «جراند تور»، واحتل المركز الثاني في المرحلة 16 من فوليتا إسبانيا.
وانطلق الدراج «21 عاماً»، بعيداً عن مجموعة من كبار الدراجين في الكيلومترات الأخيرة، ملاحقاً القائد الوحيد جوناس فينجيجارد «جامبو فيزما» الذي فاز بالمرحلة، واحتل المركز الثاني في التصنيف العام، بعد أن عبر خط النهاية على الطريق الصاعد في المسار الممتد من لينكريس بلايا إلى بيجيس «120.1 كم». 

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الأول برئاسة حمدان بن مبارك
الطقس المتوقع في الإمارات غداً

وأنهى خوان أيوسو من فريق الإمارات للدراجات الهوائية السباق في المركز الخامس بفارق دقيقة وثانية واحدة، واحتل المركز الرابع في التصنيف العام.
وقال فان فيشر بلاك: «عندما قام خوان بهجومه، كانت فكرتي أن أتقدم إلى الخط الأمامي وادعم الفريق، وعندما نظرت ورائي لم أجد المجموعة، لذا أخبرني مدير الفريق أن انطلق وأحاول أن التحق، كانت نتيجة جيدة بالنسبة لي، لكن الهدف الرئيسي خلال الأيام المقبلة، هو مساعدة الفريق من أجل التصنيف العام».

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
إسبانيا
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
أمين عام "أوبك": صناعة النفط والغاز تلعب دوراً مركزياً في معالجة التغير المناخي
الاقتصادي
«أوبك» تحذر من مخاطر التخلي عن الوقود الأحفوري
اليوم 19:38
حنديان من الجيش المالي
عربي ودولي
مالي تدرس استدعاء وتعبئة جنود الاحتياط
اليوم 19:28
بوتين يصافح زعيم كوريا الشمالية
عربي ودولي
بوتين يقبل دعوة من زعيم كوريا الشمالية
اليوم 19:25
البرلمان الأوروبي
عربي ودولي
تونس تمنع دخول وفد من البرلمان الأوروبي
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©