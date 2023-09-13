«الإمارات للدراجات» يحصد المركز الثاني في «جراند تور»



مدريد (وام)



حقق فين فيشر بلاك من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، أفضل نتائجه بأول سباق له في «جراند تور»، واحتل المركز الثاني في المرحلة 16 من فوليتا إسبانيا.

وانطلق الدراج «21 عاماً»، بعيداً عن مجموعة من كبار الدراجين في الكيلومترات الأخيرة، ملاحقاً القائد الوحيد جوناس فينجيجارد «جامبو فيزما» الذي فاز بالمرحلة، واحتل المركز الثاني في التصنيف العام، بعد أن عبر خط النهاية على الطريق الصاعد في المسار الممتد من لينكريس بلايا إلى بيجيس «120.1 كم».

وأنهى خوان أيوسو من فريق الإمارات للدراجات الهوائية السباق في المركز الخامس بفارق دقيقة وثانية واحدة، واحتل المركز الرابع في التصنيف العام.

وقال فان فيشر بلاك: «عندما قام خوان بهجومه، كانت فكرتي أن أتقدم إلى الخط الأمامي وادعم الفريق، وعندما نظرت ورائي لم أجد المجموعة، لذا أخبرني مدير الفريق أن انطلق وأحاول أن التحق، كانت نتيجة جيدة بالنسبة لي، لكن الهدف الرئيسي خلال الأيام المقبلة، هو مساعدة الفريق من أجل التصنيف العام».