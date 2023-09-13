رعاية جديدة لبرنامج «المها» للرجبي النسائي

دبي (الاتحاد)



أعلن الاتحاد الرجبي عن تمديد الشراكة مع شركة ريد سميث، ومقرها دبي لسنوات عدة، بهدف رعاية برنامج «المها»، وهو مخصص لتطوير الرجبي من العنصر النسائي.

وقال محمد الزعابي، أمين عام الاتحاد: يعتبر برنامج تطوير المها الإماراتي، مبادرة مهمة للغاية في استراتيجية تطوير رياضة الرجبي، والحفاظ على مكتسباتها، حيث نشأت فكرة المبادرة، بالتزامن مع توجيهات الاتحادين الدولي والآسيوي في إيجاد مسارات تنموية لرعاية الموهوبات من العنصر النسائي، ومساعدتهن في الوصول لأعلى مستويات التمثيل الوطني في المحافل القارية والدولية.

وأضاف: مجلس الإدارة يواصل الرحلة مع ريد سميث، ونشكر ساشين كيرور وفريق عمله محلياً وعالمياً على دعمهم ومواصلة شراكتهم مع الاتحاد.

وأضاف ساشين كيرور، الشريك والممثل الإداري لمكاتب ريد سميث في الشرق الأوسط: نتشرف أن نشارك الحلم مع فريق المها للرجبي، حيث إن تطورهن على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان أكثر من رائع، وفخورون بقدرتنا على مواصلة دعمهن لتحقيق أحلامهن، وملتزمون يتبني تطوير وتقدم المجتمعات، وفتيات المها الإماراتيات يجسدن طموحنا في كل مرة يرتدين فيها ملابس الرجبي وينزلن إلى أرض الملعب.

وقال سعود النعيمي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق والاستثمار: الشراكات لا تقدر بثمن، حيث تمتد ثمارها لأبعد الحدود، صانعة معياراً واقعياً لتنمية المهارات الرياضية والاجتماعية للشباب والشابات، ويتشارك الاتحاد وريد سميث الرؤى حول التنمية الرياضية المجتمعية، مثل توفير فرص من الدرجة الأولى للأفراد للتعلم والتفوق، والعمل على زيادة رقعة المستفيدين من برامج التنمية الرياضية، والآن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة نحو تطوير فريق المها الإماراتي بالشراكة مع ريد سميث.