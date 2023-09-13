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الرياضي

108 ملايين زائر لموقع ريال مدريد سنوياً

108 ملايين زائر لموقع ريال مدريد سنوياً
13 سبتمبر 2023 14:02

 
مراد المصري (دبي)

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تصدر ريال مدريد الإسباني، قائمة أكثر الأندية في العالم زيارة لموقعها الإلكتروني، للعام السابع على التوالي، بإجمالي 108 ملايين زيارة خلال العام، بمعدل 8.9 مليون زيارة شهرياً.
التحليل الرقمي الذي قام به موقع «سيميلر ويب»، كشف عن أن ما يميز رقم ريال مدريد، هو وجود 66.7 زائر فريد في الإحصائية، إلى جانب القيام بتصفح 506 ملايين صفحة مختلفة على المواقع بمختلف اللغات وهي الإسبانية، والعربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، البرتغالية، واليابانية، والصينية والهندية.
وكانت نسبة الدخول لموقع النادي عبر الهواتف الذكية بواقع 74%، والفئة العمرية الأكثر تصفحاً من 18 إلى 34 عاماً بنسبة 48%.
وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثاني «6.3 مليون زيارة شهرياً»، وأرسنال الإنجليزي «5.9 مليون»، وبايرن ميونيخ الألماني «5.5 مليون»، ومانشستر سيتي الإنجليزي «5.3 مليون»، وليفربول الإنجليزي «4.8 مليون»، وبرشلونة الإسباني «4.3 مليون»، وتشيلسي الإنجليزي «4.2 مليون»، وسان جيرمان الفرنسي «1.9 مليون، ويوفنتوس الإيطالي عاشراً «1.5 مليون».

ريال مدريد
مانشستر يونايتد
أرسنال الإنجليزي
بايرن ميونيخ
مانشستر سيتي
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