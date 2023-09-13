«العميد» يُجدد اتفاقية الرعاية



دبي (الاتحاد)



جدد النصر عقد الرعاية مع شركة أودي - النابودة للسيارات، شريك النقل الرسمي للنادي للموسم 2023-2024، وذلك في إطار الاستدامة المالية، والحرص على تعزيز الشراكات، وتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

وجاء الإعلان عن تجديد عقد الشراكة، خلال احتفالية أقيمت بمقر النادي، بحضور سعد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ونورة الجسمي عضو مجلس إدارة الشركة، ونيل لاينز المدير العام لأودي «النابودة للسيارات».

ورحب سعد الحمادي بتجديد عقد الشراكة، وقال: يسعدنا تجديد الرعاية مع أودي - النابودة للسيارات، وهي شركة ذات علامة تجارية معروفة ومتميزة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرياضة، وذلك من شأنه أن يرسي أساس شراكة نوعية ومستدامة، ويعزز التعاون بين الطرفين لتحقيق طموحاتهما المستقبلية.

في المقابل، قال ك راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: شراكتنا المتجددة مع نادي النصر، ودعمنا لهم لموسم آخر بسيارات أودي، تؤكد التفاني الذي نكرسه للرياضة وتأثيرها الكبير على المجتمع.