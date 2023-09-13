اكتمال عقد أمم أفريقيا



جوهانسبرج (أ ف ب)

وقف الحارس أندريه أونانا سداً منيعاً، وتغلبت الكاميرون على ضيفتها بوروندي 3-0 في جاروا، وحجزت بصحبة ناميبيا البطاقتين الأخيرتين إلى كأس أمم أفريقيا في كرة القدم المقرّرة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وبتحقيقها الفوز، ارتقت الكاميرون من المركز الثالث إلى الأول في المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن ناميبيا التي ضمنت بدورها تأهلها إلى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها، بتقدمها على بوروندي بفارق نقطة في مجموعة من ثلاثة منتخبات، بعدما أُقصيت كينيا نتيجة تعليق عمل اتحادها من قبل الاتحاد الدولي «الفيفا».

أمام ثلاثين ألف متفرّج على استاد رومدي أدجيا في شمال غرب البلاد، سجّل للكاميرون براين مبومو «46»، كريستوفر ووه «59»، والقائد فنسان أبوبكر المولود في جاروا «93».

وصدّ أونانا، الحارس الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد انتقاله إلى صفوفه قادماً من إنتر الإيطالي، ثلاث كرات حاسمة في ظهوره الأول بعد استبعاده في تصفيات مونديال قطر 2022، لخلاف مع المدرب ريجوبير سونج أدى إلى إعلانه الاعتزال دولياً.

وعوّضت الكاميرون تعثرها في آخر مباراتين، إذ تعادلت مع ناميبيا 1-1 قبل أن تخسر أمامها 1-2.

وتُعدّ الكاميرون ثاني المنتخبات المتوّجة في البطولة القارية بعد مصر «7»، إذ أحرزت اللقب في خمس مناسبات آخرها في 2017.

وبتأهل الكاميرون، ستشارك المنتخبات الـ16 الأعلى تصنيفاً في القارة من ضمن 24 منتخباً في النهائيات المقرّرة بدءاً من 13 يناير، وستقام قرعة النهائيات في 12 أكتوبر في أبيدجان.

ولحقت الكاميرون وناميبيا بكل من كوت ديفوار البلد المضيف وزامبيا «المجموعة الثامنة»، ونيجيريا وغينيا بيساو «الأولى»، وبوركينا فاسو والرأس الأخضر «الثانية»، ومصر وغينيا «الرابعة»، وغانا وأنجولا «الخامسة»، والجزائر وتنزانيا «السادسة»، ومالي وجامبيا «السابعة»، والكونغو الديموقراطية وموريتانيا «التاسعة»، وغينيا الاستوائية وتونس «العاشرة»، وجنوب أفريقيا والمغرب «الحادية عشرة»، والسنغال حاملة اللقب وموزامبيق «الثانية عشرة».