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«النسور» غير مكتمل الأجانب

«النسور» غير مكتمل الأجانب
13 سبتمبر 2023 13:00

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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يجري عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان، تغييراً طفيفاً على تشكيلة «النسور» لمواجهة اتحاد كلباء يوم الجمعة، في المباراة المصيرية، ضمن إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. 
ولا يعاني الفريق من أي إصابات، كما اطمأن الجهاز الفني على لاعبيه في «الودية» التي خاضها ضد أحد فرق المؤسسات، ويلعب خورفكان «الإياب» بصفوف غير مكتملة، على صعيد الأجانب، رغم التعاقد مع الأوزبكي عبدالله ييف الذي لن يلحق باللقاء، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده. 
ولم تسجل إدارة الشركة الجنوب أفريقي سيريرو ضمن كشوفات الفريق الرسمية إلى الآن، وبالتالي لن يلحق باللقاء، حيث يتم الاستغناء بعد المباراة عن أحد الأجانب الأربعة في الفريق، ليتسنى تسجيله، على أن يبدأ مشواره في الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين».

مصرف أبوظبي الإسلامي
خورفكان
اتحاد كلباء
عبدالعزيز العنبري
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