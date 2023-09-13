«النمور» يعتمد على «الرباعي»



فيصل النقبي (كلباء)



يعتمد الجهاز الفني لاتحاد كلباء، بقيادة فرهاد مجيدي على «الرباعي» محمد سبيل، وعبدالسلام محمد، وسالم راشد، وعبدالعزيز حمد أمام خورفكان، يوم الجمعة، في إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويفقد «النمور» جهود المدافع البرتغالي ليفلتيلدو فرنانديز، بسبب إصابة الرباط الصليبي والتي تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكد فرهاد مجيدي للاعبيه أنهم قادرون على حصد الفوز الأول هذا الموسم، رغم صعوبة المباراة، حيث يحتاج الفريق إلى دفعة معنوية كبيرة، قبل استئناف «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما اكتفى بالتعادل مرتين، والخسارة مرة جلال المباريات الثلاث التي خاضها إلى الآن في جميع المسابقات، وينتظر الصعود إلى الدور الثاني من بوابة «الديربي».

