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الشارقة ومليحة إلى نهائي كأس اليد

الشارقة ومليحة إلى نهائي كأس اليد
13 سبتمبر 2023 11:56

 
رضا سليم (دبي) 

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تأهل الشارقة ومليحة إلى نهائي كأس الاتحاد لكرة اليد، باكورة مسابقات الرجال، بعد تصدرهما قمة المجموعتين الأولى والثانية، وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل، بصالة محايدة تحددها لجنة المسابقات.
وجاء تأهل الشارقة، بعدما تصدر المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، من دون تعادل أو خسارة، بعد فوزه الأخير على دبا الحصن 33-16، في اللقاء الذي أُقيم بصالة «الملك»، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الشارقة 19-10.
فيما نجح شباب الأهلي، في الفوز على الوصل 28-20 في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الفرسان» 14-8، ورغم الفوز الثاني لشباب الأهلي، واحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى، إلا أن خسارته في الجولة الأولى من الشارقة، حرمته من الوصول إلى النهائي، حيث يتأهل الأول فقط من كل مجموعة، وجاء دبا الحصن في المركز الثالث «5 نقاط»، والوصل الأخير «3 نقاط».
وتأهل مليحة بقيادة المدرب المصري وليد عبدالكافي إلى النهائي، بعد تصدره قمة المجموعة الثانية «8 نقاط»، وبفارق الأهداف عن الجزيرة، وشهدت المجموعة منافسة قوية على القمة، حتى الجولة الثالثة والأخيرة، حيث نجح مليحة في الفوز على العين 30-29، في المباراة التي جرت بصالة مليحة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 14-12، في مباراة متكافئة قدم فيها العين مستوى متميزاً، وكان التعادل هو «سيد الموقف» في أغلب فترات المباراة.
وفاز الجزيرة على النصر 27-26، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم «فخر أبوظبي» 13-12.

 

كرة اليد
الشارقة
مليحة
دبا الحصن
شباب الأهلي
الوصل
الجزيرة
العين
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