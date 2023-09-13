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الرياضي

بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر

بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
13 سبتمبر 2023 11:34

 
مصطفى الديب (أبوظبي)


أعلن اتحاد كرة الطاولة، عن تنظيم بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين، والتي تقام في نادي العين لأصحاب الهمم، بإشراف من الاتحاد الدولي، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل.
وتقام المنافسات بمشاركة 189 لاعباً ولاعبة، يمثلون 23 دولة، من بينها الإمارات، والسعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والعراق، ولبنان.
وأعلنت اللجنة المنظمة تفاصيل البطولة، في مؤتمر صحفي، بمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور المهندس داود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، وإبراهيم العسم نائب رئيس الاتحاد، وحسن الزرعوني الأمين العام، وعبد الرحمن المنهالي نائب رئيس نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وعبد الله الكمالي المدير التنفيذي لأصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومحمد خوري ممثلاً عن شركة عبد الله الموسى راعية الحدث.
وأكد المهندس داود الهاجري، أن تنظيم البطولة، يأتي في إطار خطة الاتحاد الرامية لدعم لاعبيه، خاصة من مختلف الفئات العمرية، وإشراكهم في العديد من البطولات الدولية، دعماً لهم في مشوارهم المقبل مع المنتخبات الوطنية، وكذلك الترويج للعبة في مختلف إمارات الدولة، من أجل استقطاب المواهب الجديدة، والعمل على تطويرها.
وأشار إلى أن مشاركة هذا العدد من اللاعبين واللاعبات في البطولة، يؤكد مدى الإقبال على اللعبة، حيث شهدت النسخة الماضية من البطولة مشاركة 25 لاعباً فقط، وبالتالي فإن وجود هذا العدد في النسخة الحالية، يمثل نقلة نوعية كبيرة.

 

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وأكد الهاجري أن منافسات البطولة تقام على 18 طاولة، منها 10 طاولات للمباريات، و8 للتدريب، فيما يقوم بإدارة المباريات 25 حكماً من داخل الدولة وخارجها، فيما تقام المباريات بداية من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة مساءً.
وتجرى قرعة البطولة 2 أكتوبر المقبل، بوساطة مدير البطولة والحكم العام، على أن يتم الترتيب بناء على تصنيف سبتمبر، والذي يصدر أول أكتوبر المقبل.
من جانبه، أكد حسن الزرعوني، أن البطولة تمثل قيمة كبيرة لاتحاد اللعبة، في ظل وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين من مختلف دول العالم، ورغبتهم في الحضور إلى الإمارات، من أجل المشاركة في الحدث، الأمر الذي يمنح دافعاً لتنظيم المزيد من البطولات، خلال الفترة المقبلة، وتحت مظلة الاتحاد الدولي.
وأضاف: راعينا مشاركة كافة الفئات والمراحل السنية في البطولة، حيث يشارك في الحدث 7 فئات، وهي تحت 11، و13، و15، و17، و19 سنة بنين وبنات، لجميع الفئات، وتحت 15، و19 سنة زوجي مختلط.
وأكد إبراهيم العسم، أنه تم رصد جوائز عينية من الاتحاد الدولي، وطبقاً لشروطه، بعد منح مبالغ كبيرة للاعبين واللاعبات الناشئين، حيث تبلغ جوائز البطولة 800 دولار لفئة تحت 19 سنة، وينال صاحب المركز الأول 200 دولار، و100 دولار للمركز الثاني، و50 دولاراً لصاحب المركز الثالث.
وأوضح أن استضافة الإمارات للبطولة لها الدور في دعم لاعبي المنتخبات الوطنية، وكذلك رفع مستوى تصنيفهم الدولي، من أجل دعمهم في المرحلة المقبلة.
وأعرب عبد الرحمن المنهالي، عن سعادته بمشاركة لاعبي ولاعبات النادي، في أول بطولة دولية لهم داخل الإمارات، مؤكداً أن المشاركة ستكون إيجابية للغاية لدعمهم للاستحقاقات المقبلة، وقبل المشاركة في المسابقات المحلية والدولية الأخرى.

الإمارات
كرة الطاولة
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي العين لأصحاب الهمم
داود الهاجري
إبراهيم العسم
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