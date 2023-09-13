«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»



عصام السيد (أبوظبي)

واصلت النجمة «وداد» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، تألقها ومسلسل انتصاراتها، بفوز جديد في سباق سانت لوران لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 18 ألف يورو، والذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي.

ودخلت «وداد» البالغة من العمر ثلاث سنوات، والمولودة محلياً في مزرعة الوثبة من نسل «نشوان الخالدية»، والفرس «نزيهة»، إلى السباق، بعد فوزها بسباق بري أكا لمسافة 1400 متر، المخصص للمهرات والأمهار في سن ثلاث سنوات فقط، والذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش بفرنسا.

وواجهت «وداد» 14 مهراً ومهرة في سن ثلاث سنوات فقط، في السباق البالغ طوله 1400 متر على المضمار العشبي، قبل أن تقدم عرضاً رائعاً أظهرت فيه مهاراتها الفائقة، قبل أن تنتزع الفوز بجدارة، ويؤكد أنها تتطور أكثر مع الزمن.

واتسم السباق بالإثارة والتشويق، بعد أن تدافعت الخيول في المقدمة، ولكن «وداد» بإشراف دي موريسون، وقيادة إيملين ريفولت، انطلقت بصورة قوية في عمق المستقيم، لتتفوق بفارق نصف طول عن المهر «نابوكو» لمنصور خليل الشهواني، بإشراف توماس فورسي وقيادة أنطوني كراستوس، وسجلت البطلة زمناً 1:26:30 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «منارة» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست.

وفي السباق نفسه، حل المهر «نمر» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، ثالثاً بفارق طولين عن «كاسبار مينورا» لفالس دو فيلوسيو، في سباق بري كان لمسافة 2100 متر.