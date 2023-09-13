3 مباريات تدشن «جولة الحسم» في «كأس أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (دبي)



تنطلق مساء الخميس جولة الإياب الحاسمة، ضمن الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بإقامة ثلاث مباريات تجمع الإمارات والوحدة، على ملعب الأول في رأس الخيمة، والعين والبطائح على استاد هزاع بن زايد، والنصر وعجمان على استاد آل مكتوم، وتستكمل الجولة مساء الجمعة، بمباريات حتا والوصل، الجزيرة وبني ياس، واتحاد كلباء وخورفكان.

وتتنافس الأندية الـ 12 على حجز 6 بطاقات، من أجل التأهل إلى ربع النهائي، والانضمام إلى شباب الأهلي والشارقة المتأهلين مسبقاً، عطفاً على تتويج «الفرسان» بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، في الموسم الماضي 2022- 2023، ونيل «الملك» لقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في الموسم ذاته.

وشهدت جولة ذهاب الدور الأول التي أقيمت 30 و31 أغسطس الماضي، تفوق الوحدة على الإمارات 3-0، والعين أمام مضيفه البطائح 5-0، واكتساح الوصل مرمى حتا 7-0، فيما حسمت نتيجة التعادل 3 مباريات، شملت عجمان والنصر 2-2، وبني ياس والجزيرة 2-2، وخورفكان واتحاد كلباء 1-1.

ويشعل إلغاء قاعدة «أفضلية الهدف خارج القواعد»، سباق حسم التأهل إلى ربع النهائي في النسخة الحالية، حيث تنص لوائح تحديد آلية الفريق الصاعد على «عدد النقاط في المواجهات بين الفرق المتنافسة، وعدد الأهداف المسجلة في المواجهات بين الفرق المتنافسة، وصولاً إلى الحسم بركلات الترجيح، حال التساوي في عدد الأهداف في مباراتي الذهاب والإياب».

ويبدو طريق الوحدة والعين سالكاً إلى ربع النهائي، عطفاً على أفضلية الفريقين في مباراتي الذهاب، بفوز «العنابي» على ضيفه الإمارات بثلاثية، وتفوق «الزعيم» خارج قواعده أمام مضيفه البطائح 5- صفر، علماً بأن الوحدة والعين لم يفشلا مطلقاً في العبور إلى ربع النهائي في النسخ الماضية للبطولة.

وتشهد مباراة «الصقور» وضيفه «العنابي» الظهور الرسمي الأول للمدرب الإسباني لويس بلاناجوما الذي يقود تدريب فريق الإمارات، خلفاً للمدرب المواطن محمد الجالبوت.

وعلى استاد آل مكتوم بنادي النصر، تبدو الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، في مباراة «العميد» أمام ضيفه «البرتقالي»، بعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب، وستكون مباراة الليلة المواجهة الثانية بين المدربين الصربي جوران المدير الفني الحالي للنصر، ومدرب عجمان السابق، والبرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان، والمدير الفني الأسبق لـ «العميد».

وتحمل مباراة الخميس «الرقم 10» في مواجهات «الأزرق» و«البرتقالي»، على صعيد بطولة «كأس المحترفين»، حيث يتفوق عجمان برصيد 5 انتصارات، مقابل فوزين للنصر، والتعادل في مباراتين، وسجل هجوم عجمان 11 هدفاً أمام النصر، مقابل 11 هدفاً للأخير.

«السبع العجاف» هاجس «العنابي»



فشل الوحدة في الفوز خلال آخر 7 مباريات «خارج قواعده» في «كأس المحترفين»، بالتعادل في مباراتين والخسارة 5 مرات، قبل مباراة الخميس أمام مضيفه الإمارات على ملعب الأخير في رأس الخيمة، في الوقت الذي خسر فيه «الصقور» مرتين فقط، في آخر 7 مباريات في المسابقة.

5.6 قوة «الزعيم» الهجومية



يتسلح العين في المباراة المرتقبة أمام البطائح، بقوته الهجومية في مواجهات الفريقين بالذات، بعدما سجل هجوم «الزعيم» 17 هدفاً في 3 مباريات، على صعيد مسابقات رابطة المحترفين، بمعدل تهديفي وصل إلى 5.6 هدف في المباراة.

«الأرض» تدعم «العميد»



تدعم النتائج في المباريات على الأرض، فريق النصر في مباراته أمام عجمان، وحافظ «العميد» على سجله خالياً من الخسارة، في آخر 6 مباريات على ملعبه في البطولة، بالفوز في 3 لقاءات، والتعادل في مثلها، في الوقت الذي فشل فيه «البرتقالي» تحقيق الفوز في آخر 11 مباراة خارج ملعبه في المسابقة ذاتها، بالخسارة في 7 والتعادل في 4.

نتائج ذهاب الدور الأول



الوحدة – الإمارات 3- 0

البطائح – العين 0- 5

عجمان – النصر 2- 2

الوصل – حتا 7- 0

بني ياس – الجزيرة 2- 2

خورفكان – اتحاد كلباء 1-1



مباريات الخميس



الإمارات – الوحدة 17:30

العين – البطائح 17:30

النصر – عجمان 20:00

مباريات الجمعة



حتا – الوصل 17:30

الجزيرة – بني ياس 20:00

اتحاد كلباء – خورفكان 20:00