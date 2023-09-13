صحف كوستاريكا: «الأبيض» أجبرنا على إظهار الوجه الأسوأ والأكثر حزناً

مراد المصري (دبي)



أجمع الإعلام في كوستاريكا على أن خسارة منتخب بلاده أمام الإمارات 1-4، في المباراة الودية التي أقيمت في كرواتيا، بمثابة «كابوس» على صعيد الأداء والنتيجة، التي تدق جرس الإنذار لتدارك الأخطاء.

وأشارت صحيفة «لا ناسيون» إلى أن المباراة كانت كابوساً، والسقوط جاء مذهلاً أمام «الأبيض»، بالنظر إلى أن منتخب كوستاريكا حقق الفوز منذ أيام الفوز 3-1 على السعودية، إلا أنه ظهر عاجزاً أمام الإمارات الأفضل بكل المقاييس.

وفي سياق آخر، قال موقع «إي إس بي إن كوستاريكا»، إن الفشل كان كبيراً على الصعيد الدفاعي، حيث إن منتخب الإمارات أحدث الضرر كلما وصل إلى منطقة الجزاء، ومن خلال 5 محاولات سجل 4 أهداف، وأبدى دهشته من مستوى الحارس كيلور نافاس، الذي استقبل أهدافاً، كان قادراً على القيام بأداء أفضل بها، خصوصاً الهدف الأول ليحيى الغساني، وتسديدة علي سالمين في الهدف الثالث.

وأفرد الموقع تقريراً حول أسباب الخسارة، موضحاً أن الانضباط التكتيكي كان عالياً لدى لاعبي الإمارات الذين لعبوا بفكر واضح من المدرب باولو بينتو.

وذكرت صحيفة «لا تيخا»، أن «الأبيض» أجبر منتخب كوستاريكا على إظهار الوجه الأسوأ والأكثر حزناً في المباراة، في ظل الأخطاء التي وقع بها، وقدرة منتخب الإمارات على تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف.

وسلطت صحيفة «زيرو زيرو» البرتغالية على الانطلاقة المثالية للمدرب باولو بينتو مع «الأبيض»، وعنونت: الإمارات تسحق كوستاريكا في الظهور الأول لبينتو، وهو الفوز الذي يجعل المدرب قادراً على البناء عليه في الفترة المقبلة.