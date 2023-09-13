اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، الجدول الزمني النهائي لبرمجة أسبوع الألعاب القتالية الذي ينظمه اتحاد الجودو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي، من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل، بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، خلال اجتماعه مع ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، مدير البطولة، أن التصور النهائي للقاء أسرة الجودو بالعالم في إمارات المحبة والسلام، تم اعتماد تفاصيله الدقيقة، بفضل جهود اللجان والجهات المساعدة التي أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الإمارات.

وأضاف: من أبرز ملامح بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو حتى الآن، تحديد موعد ومكان قرعة البطولة التي تحددت لها الساعة الثانية ظهر 23 أكتوبر، بمقر إقامة الوفود بفندق ميلينيوم نادي الوحدة، فيما تنطلق مباريات الدور التمهيدي للبطولة صباح اليوم التالي بصالة مبادلة أرينا، والتي تستمر إلى 26 أكتوبر، وتعقبها بطولة الكاتا 28 و29 أكتوبر، وبطولة أبوظبي للمحاربين القدامى من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

وحول استعدادات المنتخب الأول للبطولة، أكد ابن ثعلوب جاهزية الفريق بمعسكره الحالي في طوكيو، بجانب منتخب اليابان استعداداً لخوض دورة الألعاب الآسيوية «الأسياد 2023» بالصين، حيث تقام منافسات الجودو من 24 إلى 27 سبتمبر الحالي، ضمن بعثة الإمارات الرياضية، والتي تعقبها المشاركة في «أبوظبي جراند سلام»، بمشاركة 8 لاعبين لاعبات، بهدف حصد نتائج إيجابية تسهم في زيادة رصيد منتخبنا الذي يتطلع إلى «أولمبياد باريس 2024».