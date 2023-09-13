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وفاة «عميد الدوليين» في فرنسا

وفاة «عميد الدوليين» في فرنسا
13 سبتمبر 2023 10:34

 
باريس (أ ف ب) 

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توفي الحارس دومينيك كولونا عميد اللاعبين الدوليين الفرنسيين، وحارس عرين رينس خلال حقبته الذهبية في أوروبا عن عمر يناهز 95 عاماً.
وبعد وفاة الهداف جوست فونتان في مارس الماضي عن 89 عاماً، بات كولونا واحداً من آخر ثلاثة لاعبين على قيد الحياة من منتخب فرنسا الذي حلّ ثالثاً في مونديال السويد 1958، إلى جانب روبير موينيه «93 عاماً» وبيرنار كياريلي «89».
خاض كولونا 13 مباراة دولية مع منتخب «الديوك» بين عامي 1957 و1961، ولكنه لم يلعب في مونديال السويد، كونه لم يكن أساسياً.
وعلى الرغم من قصر قامته «1.72 متر»، إلا أنه نجح في الدفاع عن عرين رينس الذي فرض نفسه على الساحة الأوروبية في نهاية الخمسينيات، وخاض معه 206 مباريات.
قال الرئيس الحالي لنيس جان بيار كايو: «عوّض النقص في قامته بردود أفعال وقفزات غير عادية، وبهذا المعنى، فقد ألهم جيلاً كاملاً من حراس المرمى».
شارك كولونا في عام 1959، في ثاني نهائي في تاريخ رينس في كأس الأندية الأوروبية البطلة «دوري أبطال أوروبا حالياً»، ونجح في التصدي لركلة جزاء سددها الإسباني إنريكي ماتيوس، قبل أن يخسر فريقه 2-صفر بهدفي ماتيوس نفسه وألفريدو دي ستيفانو.
وفي مقابلة مع صحيفة «لو تون» السويسرية عام 2020، قال: «صددت ركلة الجزاء، وذهبت لرؤية دي ستيفانو بين الشوطين لأقول له بالإسبانية: لن تسجل، ولكنه في النهاية تمكن من التسجيل.
ولد كولونا عام 1928، ونشأ في كورتي في كورسيكا، ودافع عن ألوان مونبلييه «1948-1949»، قبل أن ينضم إلى استاد فرونسي «1949-1955»، ثم نيس «1955-1957»، الذي فاز معه بلقب الدوري عام 1956، ليعود ويلعب مع رينس ستة مواسم بين عامي 1957 و1963، وتوّج معه بلقب الدوري ثلاث مرات «1958 و1960 و1962»، منها ثنائية الدوري-الكأس عام 1958.
وبعد اعتزاله أصبح كولونا عام 1963 أول مدرب للكاميرون، بعد 3 أعوام من نيلها استقلالها.

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