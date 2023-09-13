«هالاند 25» في «الدولية 26»



أوسلو (رويترز)

سجل إرلينج هالاند هدفه 25 في 26 مباراة دولية، ليساعد النرويج على الفوز 2-1 على جورجيا، ويحافظ على آمال بلاده في التأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وسجل المهاجم «23 عاماً» هدفاً في الدقيقة 25، قبل أن يضاعف القائد مارتن أوديجارد النتيجة، بعدها بثماني دقائق، حيث سيطر أصحاب الأرض على المباراة التي أقيمت على ملعب أوليفال في أوسلو.

ومع ذلك، وفي ظل حاجة النرويج للنقاط الثلاث للبقاء، في الصراع على احتلال أحد المركزين المؤهلين للنهائيات من المجموعة الأولى، زاد بودو زيفزيفادزه من توتر أصحاب الأرض، عندما قلص الفارق لجورجيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال ستيل سولباكن مدرب النرويج، إن فريقه هدد منافسه بشكل أكبر مع استمرار المباراة.

وأضاف: كانت البداية بطيئة بعض الشيء، لكن في الوقت نفسه سيطرننا بشكل كامل، لقد تكتلوا دفاعياً للغاية، وأغلقوا المساحات جيداً، ثم أصبحنا أكثر خطورة تدريجياً، وسيطرنا بشكل كامل لفترة طويلة، قبل أن يسجلوا من لا شيء.

وتحتل النرويج المركز الثالث في المجموعة الأولى، بسبع نقاط من خمس مباريات، متأخرة بفارق ثماني نقاط عن أسكتلندا المتصدرة ونقطتين عن إسبانيا صاحبة المركز الثاني التي خاضت أربع مباريات.