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رأس ماركينيوس تنقذ البرازيل

رأس ماركينيوس تنقذ البرازيل
13 سبتمبر 2023 09:04

ليما (رويترز)

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حققت البرازيل انتصارين في مباراتين، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، بفضل هدف متأخر من ماركينيوس، منح بلاده الفوز 1-صفر على بيرو في ليما.
وتصدرت البرازيل، التي سحقت ضيفتها بوليفيا 5-1 يوم الجمعة الماضي التصفيات، برصيد ست نقاط متساوية مع غريمتها الأرجنتين.
وسيطر فريق المدرب المؤقت فرناندو دينيز على الكرة، وسنحت له عدة فرص هجومية مبكرة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت هدفين لرافينيا وريتشارليسون في الشوط الأول بداعي التسلل.
وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة نحو التعادل السلبي، أحرز ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان هدف الفوز بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من ضربة ركنية نفذها نيمار عند القائم القريب، ليحسم فوز الضيوف في الدقيقة الأخيرة.
وتستضيف بطلة العالم خمس مرات فنزويلا قبل زيارة أوروجواي الشهر المقبل عند استئناف التصفيات.
وفي مباريات أخرى بالتصفيات، تغلبت الأرجنتين على بوليفيا 3-صفر في لا باز، وفازت فنزويلا 1-صفر على ضيفتها باراجواي، وخسرت أوروجواي 2-1 في الإكوادور، بينما تعادلت تشيلي مع كولومبيا من دون أهداف. 

تصفيات كأس العالم
البرازيل
بيرو
ماركينيوس
نيمار دا سيلفا
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