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«التانجو» يضرب بوليفيا في غياب ميسي

«التانجو» يضرب بوليفيا في غياب ميسي
13 سبتمبر 2023 08:56

لا باز (رويترز)

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أراح منتخب الأرجنتين قائده ليونيل ميسي، من دون أن يجد صعوبة، في الفوز على مضيفته بوليفيا 3-صفر، ليحقق انتصاره الثاني على التوالي، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.
وحمل أنخيل دي ماريا شارة قيادة الفريق، في غياب ميسي، وتألق وصنع تمريرتين حاسمتين قبل نهاية الشوط الأول.
وقال دي ماريا «35 عاماً» لمحطة «تي.واي.سي» سبورتس الأرجنتينية «خضنا مباراتين، كنا ندرك أنه من المهم حصد الست نقاط لما قادم من مباريات، ارتداء شارة القيادة، بدلاً من أفضل لاعب في العالم أمر لا يصدق، أنا فخور للغاية».
ومنح إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي التقدم للأرجنتين، بعد نصف ساعة من البداية، عندما قابل تمريرة عرضية من دي ماريا، بتسديدة من مدى قريب، ليسجل هدفه الدولي الثالث.
وقال فرنانديز بعد مباراته الأولى في لا باز، أعلى عاصمة في العالم، والتي ترتفع 3625 مترا فوق سطح البحر، «أشعر بالاختناق بعض الشيء، والشعور بالارتفاع يبدو كبيراً، لكني تأقلمت جيداً، من الصعب التقاط أنفاسي، لكنني أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية».
وتلقت بوليفيا ضربة أخرى بعد 5 دقائق، حيث أكملت المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد روبرتو فرنانديز، بسبب تدخل عنيف على كريستيان روميرو.
وضاعف نيكولاس تاليافيكو النتيجة، وسجل هدفه الدولي الأول مع الأرجنتين بطلة كأس العالم بضربة رأس، إثر ضربة حرة نفذها دي ماريا في الدقيقة 42، قبل أن تحسم تسديدة قوية من نيكولاس جونزاليس الفوز في الدقيقة 83.

 

تصفيات كأس العالم
الأرجنتين
بوليفيا
ليونيل ميسي
أنخيل دي ماريا
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