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الرياضي

«الأخضر» يسقط في «الدوامة السادسة»!

«الأخضر» يسقط في «الدوامة السادسة»!
13 سبتمبر 2023 08:31

الرياض (أ ف ب)

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مُني المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بخسارته الثانية توالياً، منذ تسلمه زمام المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي صفر-1 ودياً، على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل الإنجليزية.
وكان «الأخضر» خسر مباراته الأولى بإشراف مانشيني أمام كوستاريكا 1-3 ودياً، على نفس الملعب «الجمعة».
وتأتي هذه المباريات في إطار تحضيرات السعودية، لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا مطلع عام 2024 في قطر.
وفشل «الأخضر» في الخروج من «دوامة الهزائم» الذي رافقته في مبارياته الست الأخيرة، بينها اثنتان في كأس الخليج أمام عُمان 1-2 والعراق 1-2 في يناير الماضي، ثم في 4 مباريات ودية أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس الماضي كلاهما بنتيجة 1-2، قبل الخسارة مجدداً أمام كوستاريكا ثم كوريا الجنوبية.
وبخلاف مانشيني، وضع الألماني يورجن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية حداً لسلسلة من خمس مباريات، لم يحرز فيها أي فوز منذ تعيينه في منصبه في فبراير الماضي، خلفاً للبرتغالي باولو بينتو الذي ترك منصبه، إثر خروج فريقه من الدور ثمن النهائي في «مونديال 2022» بالخسارة أمام البرازيل 1-4.
وخسر المنتخب الكوري مرّتين وتعادل في ثلاث مباريات، قبل أن يحقق فوزه الأول على حساب السعودية.
بدأ الشوط الأول سريعاً، وكاد المنتخب الكوري يفتتح التسجيل، لولا تدخل الدفاع الذي حوّل كرة تشو سونج إلى ركنية، اتبعه لي كي بتسديدة قوية مرت بجانب القائم، وفوّت «الأخضر» فرصة التسجيل، عندما تابع عبدالله الحمدان كرة عرضية، لعبها قوية لامست المدافع وخرجت، قبل أن يصوّب ناصر الدوسري كرة قوية من ضربة حرة مباشرة أمسكها الحارس كيم سيونج ببراعة.
وأهدر سالم الدوسري فرصة محققة، عندما واجه الحارس الذي تصدى لكرته، ورغم أفضلية «الأخضر» إلا أن المنتخب الكوري نجح في التسجيل، عندما استثمر تشو كيو سونج كرة خاطئة من علي البليهي، ليتابعها برأسه داخل المرمى على يمين الحارس محمد العويس «32».
وكاد المنتخب الكوري يضاعف النتيجة، عندما انفرد هيونج مين سون بالمرمى، لكن المدافع حسان تمبكتي تمكن من إبعاد الكرة، وتألق العويس في الذود عن مرماه بمواجهة سون.
ومع بداية الشوط الثاني، أنقذ العويس مرماه بداية بتصديه لكرة جاي سونج لي، ثم بقدمه أمام هوانج هي تشان، وكاد المنتخب السعودي يدرك التعادل، لولا تدخل الدفاع الكوري الذي اعترض طريق كرة سالم الدوسري.

السعودية
كوريا الجنوبية
روبرتو مانشيني
نيوكاسل
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