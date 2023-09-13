«الماكينات» يخلع «ثوب الأحزان» في «حفل الديوك»!

برلين (أ ف ب)



استهل المهاجم الدولي السابق، والمدير الرياضي الحالي للاتحاد الألماني رودي فولر، حقبة المنتخب الألماني، ما بعد إقالة هانزي فليك، بفوز معنوي مهم على نظيره الفرنسي 2-1، في مباراة دولية ودية على ملعب سيجنال أيدونا بارك، وسجّل توماس مولر «4» ولوروا ساني «87»، هدفي «دي مانشافت»، فيما أحرز أنطوان جريزمان هدف «الديوك» في الدقيقة 89 من ضربة جزاء.

ودخل المنتخب الألماني إلى المواجهة في وضع لا يُحسد عليه، بعد إقالة مدربه فليك، وتعيين فولر مدرباً موقتاً، إلى حين اختيار مدرب جديد، وسبق لفولر أن قاد بلاده مدرباً في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، عندما حلّت وصيفة للبرازيل.

ووجد الاتحاد الألماني نفسه أمام خيار وحيد، تمثل بالاستعانة بفولر، بعد إقالة فليك، في قرار نادر في التاريخ الغني بالإنجازات للكرة الألمانية، عقب الخسارة المذلّة أمام اليابان 1-4 ودياً في فولفسبورج، والتي كانت فازت عليها أيضاً 2-1 في «مونديال 2022»، كما خسر المنتخب الألماني بطل العالم أربع مرات، أربع من مبارياته الخمس الأخيرة قبل مواجهة «الديوك».

وبات فليك أول مدرب والوحيد الذي تتم إقالته منذ استحداث هذا المنصب عام 1926، وجاءت إقالته قبل تسعة أشهر فقط من استضافة ألمانيا لنهائيات كأس أوروبا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل،

من ناحيتها، لعبت فرنسا بضيافة ألمانيا، بعدما شارفت التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس أوروبا، بفوزها بمبارياتها الخمس الأولى في التصفيات، ومن دون أن تهتز شباكها.

وغاب النجم كيليان مبابي عن التشكيلة الأساسية لـ «الديوك»، حيث قرر المدرب ديديه ديشامب المتوج مع فولر بدوري أبطال أوروبا بقميص مرسيليا عام 1993، أن يبقيه على مقاعد البدلاء.

وافتتح مولر التسجيل مبكراً، إثر تمريرة عرضية من بنجمان هينريك، ليسدّد مباشرة من مسافة قريبة داخل المرمى «4»، وضاعف ساني تقدم ألمانيا، قبل ثلاث دقائق من النهاية، إثر تمريرة رائعة من كاي هافيرتز، قبل أن يسيطر على الكرة، ويسدّد نحو المرمى، محرزاً هدفه الثاني في مباراتين «87»، لكنّ ساني عاد وتسبّب في ضربة جزاء، انبرى لها جريزمان بنجاح مسجلاً هدفه الخامس في المواجهات بين فرنسا وألمانيا.

ويعود الفوز الأخير للمنتخب الألماني على فرنسا 1-صفر في ربع نهائي مونديال البرازيل 2014، في طريقه لإحراز اللقب العالمي للمرة الرابعة في تاريخه.