«الماتادور» يلتهم قبرص بـ «نصف درزن»

برشلونة (أ ف ب)



تابعت إسبانيا صحوتها في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بفوزها الساحق على ضيفتها قبرص 6-صفر، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى، فيما حقّق المدرب لوتشانو سباليتي فوزه الأول على رأس المنتخب الإيطالي، بتغلبه على أوكرانيا 2-1، ضمن المجموعة الثالثة.

في غرناطة، حسم المنتخب الإسباني النتيجة في الشوط الأول، بتسجيله هدفين من تمريرتين حاسمتين من نيكو ولياز بداية إلى جافي «18»، وثم ميكيل ميرينو «33»، قبل أن يضطر مهاجم أتلتيك بلباو لمغادرة الملعب، جراء تعرضه لإصابة في العضلة المقربة قبل نهاية الشوط الأول.

وحلّ يريمي بينو بدلاً من وليامز بعد الاستراحة، وخوسيلو بدلاً من ألفارو موراتا، صاحب «ثلاثية» في الفوز على جورجيا 7-1 في الجولة السابقة، علما أن حكم الفيديو المساعد «الفار» ألغى هدف مهاجم أتلتيكو مدريد بداعي التسلل في الدقيقة 39.

وأضافت إسبانيا 4 أهداف في الشوط الثاني، منها 3 في غضون 7 دقائق، عبر البدلاء خوسيلو الذي تابع عرضية دانييل كارفخال برأسه في الشباك «70»، وفيران توريس «73 و83»، وأليكس باينا «77»، في أول أهدافه الدولية، بعدما دخل بدلاً من جافي.

وحقق «لا روخا» بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي فوزه الثاني توالياً في النافذة الدولية الحالية، بعدما سحق جورجيا 7-1 قبل 4 أيام، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات.

ويتأخر المنتخب الإسباني بفارق 6 نقاط عن نظيره الأسكتلندي المتصدر مع 15 نقطة من 5 مباريات، علماً أنه غاب عن هذه الجولة، فيما رفعت النرويج رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بفوزها على ضيفتها جورجيا 2-1.

وعلى ملعب سان سيرو في ميلانو، سجل هدفي إيطاليا لاعب وسط إنتر ميلان دافيدي فراتيسي «12 و30»، وارتقى «سكوادرا أتزورا» الذي كان تعادل أمام مقدونيا الشمالية 1-1 في الجولة السابقة، للمركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بفارق الأهداف عن أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، الفائزة على مضيفتها مالطا 2-صفر، مع 5 مباريات، وخلف إنجلترا المتصدرة بـ 13 نقطة من 5 مباريات ايضاً.

وتعرّض المنتخب الإيطالي حامل اللقب إلى «نكسات» عدّة قبل مواجهته المصيرية ضد ضيفه الأوكراني الذي دخل الى اللقاء مزهواً بتعادله أمام «الأسود الثلاثة» 1-1 في الجولة السابقة، وذلك بإصابة لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي ساندرو تونالي، فضلاً عن المهاجمين ماتيو بوليتانو وفيديريكو كييزا، و«ثنائي» روما جانلوكا مانشيني ولورنتسو بيليغريني.

وقال المدرب سباليتي عقب فوز فريقه «يجب أن نكون سعداء، لعب المنتخب كرة قدم جيدة، وكان منظماً بشكل جيد على أرض الملعب، وكنا بحاجة إلى المزيد من الأسلوب الجيد من أجل تسجيل الهدف الثالث».

وبدا تركيز «الطليان» كبيرًا منذ البداية، وتقدموا بعد مرور 12 دقيقة فقط، حين استفاد الجناح ماتيا زاكانيي، من انزلاق المدافع الأوكراني جيورجي سوداكوف، ليتقدم نحو المنطقة، ويمرر إلى فراتيسي الخالي من الرقابة الذي سدد الكرة بسهولة داخل المرمى.

ونجح فراتيسي بمضاعفة تقدم فريقه، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني، بعد هجمة منظمة استهلها زانيولو الذي مرّر إلى جوفاني دي لورنتسو، حيث قام الأخير بالاختراق والتسديد، إلا أن الكرة ارتطمت بفراتيسي، ثمّ بالمدافع الأوكراني ايليا زابارني داخل المنطقة، قبل أن يستدير الأول، ويسددها داخل المرمى، ليؤكد حكم المساعد «الفار» صحة الهدف «29».

وأبقى المنتخب الأوكراني على حظوظه في المباراة، بعدما قلّص أندريه يارمولنكو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، حيث تصدى الحارس والقائد جانلويجي دوناروما في البداية لمحاولة أرتيم دوفبيك، إلا أن ديماركو أخطأ في إبعاد الكرة، ومررها ليارمولنكو الذي اسكنها في الشباك «41».

وضمن منافسات المجموعة السادسة، حقّق المنتخب البلجيكي فوزاً ساحقاً على حساب ضيفته إستونيا 5-صفر، وسجّل أهداف بلجيكا كل من يان فيرتوجن «4»، ولياندرو تروسار «18» وروميلو لوكاكو «56 و58»، وتشارلز دي كيتيلايري «88».

وتتصدر بلجيكا مجموعتها برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع النمسا التي عادت من ستوكهولم بفوز مهم على السويد 3-1، علما أن الأخيرة تتأخر في المركز الثالث بفارق سبع نقاط.