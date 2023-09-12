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الرياضي

«الجولة الثالثة» من «التحدي للجو جيتسو» تنطلق الجمعة

«الجولة الثالثة» من «التحدي للجو جيتسو» تنطلق الجمعة
13 سبتمبر 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الجو جيتسو، تنظيم الجولة الثالثة من مهرجان التحدي للجو جيتسو، خلال الموسم الحالي، والذي تتخلله بطولة التحدي للجو جيتسو المخصصة لفئات الأطفال والبراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من 4 إلى 17 عاماً، من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، في صالة مبادلة أرينا، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.
وتبدأ إجراءات الوزن لفئات البراعم 1 و2 و3 في مبادلة أرينا بين الساعة 4 و6 مساءً الخميس، والواحدة إلى الثالثة ظهر الجمعة، على أن تبدأ المنافسات الرسمية الساعة الرابعة عصر اليوم نفسه، وتتواصل إجراءات الوزن يومي السبت والأحد بين الساعة 8 و10:30 صباحاً، على أن تنطلق المنافسات في الساعة 12 ظهراً.   وتنطلق منافسات اليوم الأول من بطولة التحدي يوم الجمعة بمنافسات فئات الأطفال 1، و2، و3 «بنين وبنات»، على أن تستكمل السبت بمنافسات الأشبال والناشئين للبنات، ويوم الأحد بمنافسات ذات الفئات للبنين، ويوفر المهرجان أجواء عائلية متميزة وباقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لجميع أفراد الأسرة. وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، أن بطولة التحدي رسّخت مكانتها، واحدة من الفعاليات الاستراتيجية التي تحتل مكانة خاصة، في أجندة الاتحاد السنوية، حيث ترتكز بشكل أساسي على صقل وتطوير مواهب ومهارات الفئات العمرية الصغيرة التي تُعَتَبَر عاملاً رئيسياً في استدامة تطوّر الجو جيتسو، وتعزيز ريادة الدولة في إنتاج الأبطال القادرين على تحقيق الإنجازات العالمية.
وقال: «إن من أهم عوامل نجاح مهرجان التحدي للجو جيتسو في الأعوام الماضية، هو الوعي المتنامي للأسر والعائلات بأهمية هذه الرياضة في تطوير شخصية الأبناء وإسهامها في تنمية جوانب متعددة من حياتهم، والارتقاء بهم أفراداً أكثر صحة وثقة وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة». وأضاف: «تشهد الجولة الثالثة من المهرجان إقبالاً كبيراً ومشاركات بالآلاف، ما يعكس الانتشار الكبير الذي تحققه رياضة الجو جيتسو في المجتمع، حيث لا يكاد يخلو بيت على مستوى العاصمة أبوظبي والإمارات الأخرى من ممارس أو محب أو محترف لهذه الرياضة.
ويتجاوز مهرجان التحدي للجو جيتسو البعد الرياضي ليوفر تجربة عائلية متميزة تأخذ الأطفال وعائلاتهم في رحلة متميزة إلى عالمٍ واسعٍ من الفرص التي تعزز التواصل والتعلم والإبداع، وتتيح للأطفال خيارات عدة للانطلاق والحركة وممارسة أنشطة رياضية وحركية مختلفة، كما يعمل على جمع شمل العائلات والأسر وتقوية العلاقات بين أفرادها، من خلال تقديم أنشطة تفاعلية يشارك فيها كل أفراد الأسرة على اختلاف أعمارهم».
من جانبه، قال إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني للناشئين: «بطولة التحدي للجو جيتسو أصبحت من البطولات المهمة ذات التأثير المباشر على خطط إعداد الناشئين تحت 17 عاماً للاستحقاقات الكبرى القادمة، خصوصاً من ناحية التوقيت وأعداد المشاركين، والأمر اللافت في الجولة هو الحضور القوي للأكاديميات من خارج الدولة، خصوصاً من الكويت وكازاخستان وروسيا وغيرها التي تجد في البطولة فرصة مناسبة للتحضير لمنافسات الناشئين ضمن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو خلال نوفمبر المقبل».
وأضاف: «تشهد هذه الجولة من البطولة منافسة قوية بين اللاعبين، إذ أن كل الأكاديميات المشاركة ترغب في الاستفادة من هذه المنصة في تحديد مكامن القوة والضعف لدى لاعبيها، واختبار جاهزيتهم النفسية والبدنية، والعمل على معالجة أي ثغرات في الأداء، قبل اعتماد قوائمها النهائية للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو خلال الأسابيع القادمة، ولا شك أن بطولة التحدي تعتبر نسخة مصغرة لبطولة أبوظبي العالمية في الجو جيتسو للناشئين، لذلك تحظى بأهمية بالغة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم الرياضي».

اتحاد الجو جيتسو
الجو جيتسو
بطولة التحدي للجو جيتسو
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