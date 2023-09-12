350 مشاركاً في مبادرة «صيفنا رياضي»

دبي (الاتحاد)

نظّم مجلس دبي الرياضي فعالية «اليوم الرياضي لعمال البناء»، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس لفئات المجتمع كافة، واستمتع خلالها المشاركون من العمال بتجربة فريدة وسعيدة، بممارسة الرياضة والنشاط البدني، بفعاليات متنوعة أقيمت في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي.

وتضمنت الفعالية تنظيم منافسات رياضية وترفيهية ممتعة في 4 ألعاب رياضية متنوعة هي كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والريشة الطائرة، وشارك فيها أكثر من 350 عاملاً من 26 شركة من شركات مقاولات البناء العاملة في دبي، وأسفر الحدث عن منافسات قوية بين عمال البناء، حيث تصدرت شركة دلسكو الترتيب العام للفائزين في جميع الرياضات، كما أنها تفوقت في عدد المشاركين.

وفي ختام الفعالية، قدم مجلس دبي الرياضي الدروع التذكارية إلى الفائزين، إلى جانب توزيع ميداليات وهدايا تذكارية على جميع عمال البناء المشاركين في الفعالية.

وأقيمت فعالية «اليوم الرياضي لعمال البناء» لتكون مسك ختام للفعاليات المتنوعة التي تضمنتها مبادرة «صيفنا رياضي» السنوية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتضمنت 140 فعالية في 30 لعبة رياضية متنوعة تقام على أكثر من 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي، تهدف إلى تشجيع فئات المجتمع كافة على ممارسة الرياضة والناشط البدني خلال فترة الصيف.

وتعاون مجلس دبي الرياضي مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة في مبادرة «صيفنا رياضي»، تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية تعزز التنوع في الرياضات، من أجل توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة والبطولات الرياضية المختلفة التي تمنح الفرصة للفئات كافة من المواطنين والمقيمين في دبي، وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم، ونظم المجلس ضمن فعاليات المبادرة يوماً رياضياً أسبوعياً منوعاً لكبار المواطنين، بمشاركة رواد نادي ذخر الاجتماعي، وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، كما نظم يوماً رياضياً لعمال توصيل الطلبات، ومهندسي النظافة من بلدية دبي، كما أقيمت ورش عمل لمنظمي الفعاليات الرياضية في دبي.

وذخرت فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» التي أقيمت في مختلف مناطق دبي بالعديد من الفعاليات المشوقة التي تنوعت ما بين فعاليات شاطئية وبحرية وثلجية ومائية ورياضات نسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتضمنت بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينج، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجو جيتسو، وغيرها الكثير من الرياضات.