«الأبيض» يسحق كوستاريكا بـ«رباعية» تاريخية

معتز الشامي (دبي)

حقق منتخبنا الوطني فوزاً تاريخياً، عندما سحق كوستاريكا بقيادة الحارس «المخضرم» كيلور نافاس 4-1، في «التجربة الدولية»، في ختام المعسكر الخارجي لـ «الأبيض» بالعاصمة الكرواتية زغرب، سجل «الرباعية»، يحيى الغساني «هدفين» في الدقيقتين 15 و53، وكايو كانيدو في الدقيقة 23، وعلي سالمين من تسديدة صاروخية في الدقيقة 38، بينما أحرز جوليو كاسانتي هدف كوستاريكا في الدقيقة 64.جاءت المباراة سريعة وقوية بين المنتخبين، ولم تمر فترة «جس النبض» إلا وسيطر «الأبيض» على مجريات اللعب، بعدما فرض أسلوبه ومنع كوستاريكا من حرية التحرك، عبر طريقة الضغط على حامل الكرة والنقل السريع لها بين خطوط اللعب.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 16، عن طريق يحيى الغساني الذي شكل جبهة يسرى أكثر خطورة، بالتبادل مع كايو كانيدو وعلي صالح، حيث تلقى تمريرة «سحرية»، انطلق بها إلى داخل المنطقة وراوغ الدفاع، وسدد في شباك كيلور نافاس.

وواصل منتخبنا أداءه «الرشيق»، وضاعف كايو كانيدو التقدم، بهدف من جملة تكتيكية رائعة، شهدت حالة انسجام فني بين لاعبي الوسط والهجوم، عبر كرة مررها ليما إلى علي صالح داخل المنطقة، وأعادها الأخير إلى كايو المتمركز في الزمان والمكان المناسبين، ليسدد قوية في مرمى كوستاريكا، وحاول ليما القيام بهجمة من العمق، انتهت بتسديدة قوية أنقذها نافاس.

ولم يمض وقت على تفوق منتخبنا، حتى عزز علي سالمين النتيجة بهدف ثالث من تسديدة صاروخية من على حدود المنطقة، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لكيلور نافاس، ليرفع المنتخب رصيده إلى ثلاثة أهداف، ينتهي بها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخبنا سيطرته على النصف الأول للشوط تقريباً، وأكمل يحيى الغساني «الرباعية» بهدف من مهارة فردية، عندما رواغ الدفاع، ووضعها على يسار نافاس، وحاول المنتخب الكوستاريكي إجراء بعض التغييرات في التشكيلة، ما أسفر عن هدف «حفظ ماء الوجه» الذي سجله خوليو كاسانتي في الدقيقة 64.

ودفع باولو بينتو ببعض العناصر للاطمئنان على قدارتها الفنية، حيث أشرك ماجد راشد وحازم محمد ومحمد جمعة بدلاً من يحيى نادر وفابيو ليما وعلي صالح.

وقدم الأبيض إجمالاً أداءً قوياً ومتميزاً، استطاع أن يعيد الثقة ويكشف بصمة البرتغالي بينتو، الذي نجح في أول «دولية ودية» مع المنتخب.

وتعود بعثة المنتخب صباح الأربعاء إلى الدولة عبر مطار دبي، بعد انتهاء المعسكر الخارجي في كرواتيا، الذي اختتمه «الأبيض» بفوز ساحق وتاريخي في أول لقاء يجمعه مع كوستاريكا.