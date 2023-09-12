زاناردي: التعادل في «الذهاب» جعلنا على «قيد الحياة»!

رضا سليم (دبي)

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان، أن هدف فريقه الفوز على النصر، في مباراة الإياب بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يوم الخميس المقبل، بعد التعادل في «الذهاب».

وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة والذي عقدته إدارة النادي بقاعة المؤتمرات، بحضور سعود سعيد لاعب الفريق: عملنا جيداً خلال الفترة الماضية، والمهم التركيز في الملعب، وطموحنا الصعود إلى الدور الثاني.وأضاف أن التوقف كان إيجابياً على الفريق لتصحيح الأخطاء، والاستعداد جيداً لعودة المباريات، والتعادل في مباراة الذهاب في اللحظات الأخيرة، أعاد لنا الأمل، وأبقانا على «قيد الحياة» في البطولة، ومواصلة العمل، وهدفنا الفوز والتأهل.

وقال سعود سعيد لاعب الفريق: التحضيرات طوال الفترة الماضية جاءت جيدة، بعد توقف الدوري، والمدرب عمل على تصحيح الأخطاء، وعودتنا ستكون قوية، ونتأهل إلى الدور الثاني في كأس مصرف أبوظبي أمام النصر الذي يضم عناصر متميزة، ويلعب بشكل ممتاز، ولكن طموحاتنا كبيرة في التأهل، ومواصلة المشوار في البطولة.

وحول تراجع مستوى الدفاع في المباريات الماضية، قال: الفريق بأكمله يتحمل الأخطاء والنتائج السلبية وليس الدفاع فقط، وليس تبريراً لما حدث، إلا أن الفريق ضم عناصر جديدة، وكانت تحتاج للانسجام والمدرب عمل على هذه النقطة في التوقف، وسيعود عجمان أفضل مما كان، وبنفس مستوى الموسم الماضي، والذي ظهرت فيه منظومة الدفاع متزنة وتقدم مستوى جيداً.