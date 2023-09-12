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فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة

فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
12 سبتمبر 2023 18:59

 
لايبزج (د ب أ)


أعلن فريق جامبو فيسما، تعرض الدراج البلجيكي ناثان فان هويدونك لحادث سيارة في بلاده، ونقله للمستشفى وتعرضه لإصابات لم يتم الكشف عن طبيعتها.
وذكر الفريق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً): «يمكننا التأكيد أنه أصيب الدراج ناثان فان هويدونك بوعكة أثناء قيادته لسيارته، مما أدى لتعرضه لحادث». 

وأضاف: «وبعدها تم نقله إلى المستشفى، حيث تلقى عناية طبية جيدة، ولا يمكننا تأكيد الشائعات التي تفيد بأن حالته خطيرة، ويخضع للمزيد من الفحوص الطبية، شكراً لكم على رسائلكم لناثان وللفريق». 

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وساعد فان هويدونك «27 عاماً زميله بالفريق جوناس فينجارد في الفوز بلقبه الثاني في سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) في يوليو الماضي، كما ساعد فوت فان آرت في الحصول على المركز الأول في سباق بريطانيا». 

وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن الحادث الذي شهد تصادم عدة سيارات، وقع في مدينة كالمثوت، شمال أنتويرب.
ويبدو أن فان هويدونك، عندما شعر بالتوعك، قاد سيارته خلال تقاطع وكانت الإشارة حمراء.
وذكرت التقارير أنه كان لا بد من إنعاش فان هويدونك، وأنه كان واعياً عندما وصل إلى المستشفى. 

ولم يتم التعرف على طبيعة إصاباته، وذكرت التقارير أن زوجته الحامل كانت تجلس في الكرسي الخلفي، ولم تتعرض لأذى، ولكن تم اصطحابها للمستشفى للخضوع لبعض الفحوص للاطمئنان عليها، وذكرت أيضاً التقارير أن هناك ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة.

بلجيكا
الدراجات الهوائية
سباق فرنسا الدولي للدراجات
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