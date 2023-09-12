جسد بوجبا يرفض العودة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى دانييل ريولو، أحد أبرز مقدمي برنامج «After Foot»، على شبكة «مونت كارلو سبورت»، تشاؤمه فيما يتعلق بإمكانية عودة الفرنسي بول بوجبا، بطل العالم المتوج بمونديال روسيا مع «الديوك» إلى الملاعب مجدداً، بعد أن تم إيقافه بصورة مؤقتة بتهمة تعاطي المنشطات، وقال ريولو: «بوجبا مهدد بالإيقاف 4 سنوات، إذا ما أكد فحص العينة (ب) نتيجة العينة الأولى».

واسترجع ريولو شريط مسيرة بوجبا في السنوات الأخيرة، وقال: «لم يقدم النجم الذي كان، ما يستحق عليه الثناء، خاصة في الفترة التي لعب فيها لمانشستر يونايتد، وقبل عودته مجدداً إلى يوفنتوس الإيطالي، لأنه لم يسلم من الإصابات، وكانت لا تمر مباراتان أو ثلاث، إلا وكان مصاباً، وبعضها إصابات طويلة المدى».

وأضاف: «حتى عندما استعاد عافيته، وعاد إلى المباريات مع يوفنتوس يوم 27 أغسطس الماضي، أنهى المباراة بشعوره بالألم في فخذه الأيمن».

وكان الانطباع الأساسي في نظر ريولو أن مسيرة بوجبا مع الكرة في الأندية لم تعد تساوي شيئاً، بالنظر إلى وضعه وكثرة إصاباته.

صحيح إنه حاول العودة، ولكنه أصيب على الفور، وقال ريولو: «أعتقد أنه لن يتمكن من العودة مطلقاً لأن جسده يرفض ذلك بشدة، ويقول له بـ (الفم المليان) أبداً لن أعود، ولم يعد هو يتحمل ذلك نفسياً».

وحاول رافائيل بيمينتا، وكيل بوجبا، الدفاع عنه، فكان رد فعله على إيقافه من جانب الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات، أن قال: «علينا أن ننتظر نتيجة العينة (ب)، بدلاً من أن نستبق الأحداث، ونبدي رأياً قد يكون غير صحيح، قبل ظهور النتائج النهائية».

وأضاف بيمينتا: «الشيء المؤكد بالنسبة لي أن بوجبا لم يخالف القواعد واللوائح والتعليمات الخاصة في هذا المجال».

وعاد ريولو ليؤكد أن بوجبا لم يعد يلعب الكرة بالمعنى الحقيقي منذ سنوات، لأنه كان دائماً مصاباً، وأستطيع أن ألخص حالته في القول: «لقد مر وقت طويل لم يعد فيه بوجبا لاعب كرة».