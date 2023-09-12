«الأبيض الأولمبي».. 13 فوزاً و39 هدفاً خلال عقد من التصفيات الآسيوية



عمرو عبيد (القاهرة)



حقق «الأبيض الأولمبي» انتصاره الـ13 في تاريخ مشاركاته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً، ليرفع نسبة فوزه في مبارياتها إلى 68.4%، خلال ما يزيد قليلاً على عقد كامل، إذ خاض 19 مباراة في التصفيات الآسيوية منذ انطلاقها عام 2012، ولم يعرف «الأبيض الأولمبي» الخسارة إلا في مباراتين فقط، بنسبة 10.5%، في حين تعادل 4 مرات.

وبـ «الثلاثية النظيفة» التي ضرب بها شباك نظيره الهندي في التصفيات الحالية، رفع «شباب الإمارات» رصيده إلى 39 هدفاً، سجلها في جميع مشاركته، بمعدل يزيد قليلاً على هدفين في كل مباراة، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف فقط بمتوسط لا يتجاوز 0.53 هدف كل مباراة، وخرج «الأولمبي» بـ«شباك نظيفة» في التصفيات المُنتهية حديثاً، ليُكرر ما قام به خلال تصفيات «نسخة 2016»، إلا أنه وقتها سجّل 8 أهداف في 3 مباريات.

ويشير التاريخ الحديث إلى أن منتخبنا أحرز 10 أهداف في تصفيات «تايلاند 2020»، وهو المعدل التهديفي الأكبر في تاريخ مسيرته بالتصفيات، بينما يُعد حصاده خلال مشوار تأهله إلى «أوزبكستان 2022» هو الأقل، بعدما سجّل 4 أهداف في 3 مباريات وقتها، بمعدل 1.3 هدف في المباراة مقابل 1.5 هدف كل لقاء في التصفيات الأخيرة.

جمع «الأبيض الأولمبي» 43 نقطة في كل نُسخ التصفيات، بنسبة نجاح بلغت 75.3%، وخلال الخطوة الأولى المؤهلة إلى «عُمان 2013»، التي أقيمت عام 2014 بسبب تضارب مواعيد البطولات الآسيوية آنذاك، حقق منتخبنا الرقم الأكبر له بحصد 11 نقطة، لكنها جاءت وقتها خلال 5 مباريات حسب النظام القديم، في حين أن تصفيات «قطر 2016» كانت الأفضل على الإطلاق، بعدما فاز في مبارياته الـ3 بنسبة 100% حاصداً «العلامة الكاملة» بـ9 نقاط.

وبلغ منتخبنا النهائيات الآسيوية 4 مرات بعد احتلاله المركز الأول في مجموعته، مقابل بلوغه كأس آسيا مرة واحدة عبر «وصافة» المجموعة حسب نظام تصفيات 2013، في حين لم يمنحه «المركز الثاني» بطاقة التأهل إلى «الصين 2018»، إذ احتل المرتبة التاسعة بين أفضل ثوانٍ، بعدما اكتفى بجمع 6 نقاط خلال التصفيات، تم خصم 3 نقاط منها بعد إلغاء نتائج «الثواني» أمام الفرق «متذيلة» ترتيب المجموعات.