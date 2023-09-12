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الرياضي

إغلاق باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

إغلاق باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة
12 سبتمبر 2023 17:37


أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن إغلاق باب الترشح للجائزة، حيث شهدت عملية الترشيح التي استمرت من 20 يونيو إلى 10 سبتمبر إقبالاً كبيراً من الإمارات والدول العربية للجائزة التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والتي أكدت منذ انطلاقها قبل سنوات أنها الجائزة الأكبر على المستوى العربي التي تعنى برياضة المرأة.
وسيتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة يوم 15 نوفمبر المقبل في الحفل الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتمثل النجاحات التي حققتها جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة مكسباً هائلاً وتجسيداً لمسيرة التنمية والازدهار للمرأة الرياضية، خاصة وأنها تهدف إلى تسليط الضوء على الرياضة النسائية، وتجارب الملهمات في القطاع الرياضي، وتعظيم دور المرأة بشكل عام في إطار مساعي التمكين، وتسعى إلى تكريم المتميزات في الرياضة تقديراً لإسهاماتهن وإنجازاتهن التي حققنها في مختلف البطولات والمحافل الرياضية المحلية، والإقليمية، والقارية والعالمية.
ولم تعد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة قاصرة على فئات معينة، بل امتدت لتشمل الأم الرياضية وهي الفئة المستحدثة في النسخة السابعة. كما تحرص الجائزة على التنوع وتقدير المبادرات الرياضية الهادفة في مجالات تنمية الناشئات والمبادرات الإبداعية التي من شأنها الإسهام في تطور أكبر لرياضة المرأة، وتحفيز المواهب ومنحهن الفرصة للحصول على التقدير المناسب لتحقيق المزيد من الإنجازات، فضلاً عن فئات الجائزة المعروفة وهي أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية من صاحبات الهمم، أفضل مدرب/مدربة، أفضل إعلامية رياضية.
وبدأت لجنة التحكيم المكونة من نخبة من الأسماء العربية في المجال الرياضي فرز ملفات الترشح التي استقبلتها الجائزة عبر موقعها الإلكتروني فور إغلاق باب الترشح، حيث سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات في القائمة النهائية يوم 23 من شهر أكتوبر 2023.

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وتبلغ جوائز النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 1.8 مليون درهم، توزع على 11 فئة للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية)، إضافة إلى الجائزة الخاصة التي تمنحها لجنة التحكيم لتكريم شخصية العام النسائية الرياضية العربية.

الإمارات
أبوظبي
جائزة فاطمة بنت مبارك الرياضية
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
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