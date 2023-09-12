توقيع إنييستا.. مكافأة «أفضل مشجع» في الإمارات



رأس الخيمة (الاتحاد)



التقى خمسة مشجعين محظوظين لنادي الإمارات في رأس الخيمة بنجم الكرة العالمي أندريس إنييستا، وذلك بعد فوزهم بمسابقة «أفضل مشجع» والتي أجراها النادي خلال مباراته الأولى على أرضه ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين الشهر الماضي.

واجتمع المشجعون الخمسة وهم رايان مهنا، وماسارو تاناكا، ولوسي ميرفي، وصوفيا شيخ، ومارك دولمان، مع النجم العالمي إنييستا خلال حضورهم حصة تدريبية للفريق الأول على أرضية استاد نادي الإمارات، حيث حصلوا من اللاعب الفائز بلقب بطولة كأس العالم على قميص لنادي الإمارات يحمل توقيعه. كما تمكنوا من مشاهدة النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني أثناء التدريبات، ومقابلته شخصياً، حيث التقطوا بعض الصور التذكارية، وتجولوا برفقته داخل غرفة تغيير ملابس اللاعبين.

وأجرى نادي الإمارات مسابقة «أفضل مشجع» خلال أولى مبارياته على أرضه ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين الشهر الماضي، والتي جمعته بنادي عجمان. وانتهى اللقاء الدراماتيكي بنتيجة التعادل 4-4، حيث صنع النجم العالمي أندريس إنييستا هدفاً وسجل آخر من ركلة جزاء.