«الشراع» يرفرف بـ «شعار البداية» في «بحر دبي»

دبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه الشهري، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم البحري الجديد 2023-2024، التي تتضمن حزمة من الأنشطة والسباقات المتنوعة، والتي تواكب الأهداف الاستراتيجية المحدثة للنادي 2021-2027.

وقرر المجلس في اجتماعه الذي ترأسه أحمد سعيد بن مسحار، بحضور سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة راشد ثاني العايل، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي، وخالد بن دسمال وعلي بن ثالث، اعتماد 23 من الشهر الجاري موعداً لبدء النشاط البحري وانطلاقة سباقات الموسم الجديد 2023-2024، مع أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي تجمع فئتي الشباب والناشئين يوم 23 الجاري، فيما تستمر السباقات حتى شهر أبريل المقبل موعد ختام الفعاليات مع النسخة رقم 33 من سباق القفال للمسافات الطويلة، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينطلق من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

ووجه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الاجتماع الإدارة التنفيذية في النادي على مواصلة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بالتزامن مع إعلان سنة 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة، وتأكيداً على أن مفهوم الاستدامة يعد أولوية وطنية كبرى، وكذلك مواكبة للحدث القادم والمرتقب الذي ستستضيفه دولة الإمارات بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبلين.

وأكد مجلس الإدارة على ضرورة تضافر الجهود لتوفير فرص متميزة لرياضيينا خلال الفعاليات المختلفة، من أجل الإعداد والتحضير للمشاركات الرسمية للمنتخبات الوطنية، لتشكل دولة الإمارات حضوراً متميزاً في الملتقيات العالمية والدولية، ومن بينها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 33 والمقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تقام العام القادم خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس، وتسبقها دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية التي تنطلق هذا الشهر وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل.

وأشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الاجتماع بنجاح الموسم المنصرم 2022-2023 والذي جاء مكتمل النتائج، وتوجه فريق عمل النادي مع الختام بالحصول على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي لمراعاة الاستدامة في العمل، حيث إن 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، وذلك ضمن فئات الدورة التاسعة من نموذج دبي للتفوق الرياضي، مما شكل حافزاً لمواصلة طريق الإبداع والمنافسة مستقبلاً.

الجدير بالذكر أن فعاليات الموسم تشمل السباقات التراثية في بطولات دبي للسفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ويمثل سباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن 60 قدماً، الذي يحتفل هذا الموسم بالنسخة رقم 33، الحدث الأبرز ومسك الختام للفعاليات، إلى جانب أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، المتمثل في سباق كأس آل مكتوم والذي يحتفل بإطفاء الشمعة 27.

كما يتصدر المشهد في الموسم الجديد، ومع تباشير السنة الميلادية 2024، منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية فاتحة الفعاليات العالمية تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم- والذي يمثل الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2024، إضافة إلى بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف، وسباق دبي ضمن سلسلة بطل الإمارات للشراع الحديث 2024، وبطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث.